Via Marco Polo e zona della passerella spente: tecnici al lavoro

Sono al lavoro da lunedì mattina i tecnici Enel per il ripristino della linea della pubblica illuminazione nellaA centinaia si sono avventurati nel fine settimana appena trascorso in zona, con i lampioni della pubblica illuminazione rimasti inattivi per due serate consecutive.L'amministrazione comunale, su intervento dell'assessore Gaetano Depalo, ha provveduto a segnalare il guasto, probabilmente derivato da un corto circuito in un armadio di strada. La situazione dovrebbe tornare alla normalità sin da questa sera.