Nuova illuminazione nel rione Immacolata

La Giunta comunale ha approvato il 6 settembre scorso il progetto per il completamentoNuovo impianto dunque nel quartiere Immacolata secondo la delibera, per un importo complessivo di spesa di 130mila euro. Nella progettazione, si legge nell'atto dell'esecutivo cittadino, si è cercato di «utilizzare, per quanto possibile, soluzioni tecnologiche ampiamente sperimentate che, pur non prevedendo caratteristiche di originalità, consentono però l'adozione di apparecchiature standard d'uso corrente». Saranno installate nuove armature per le lampade a led, con studi di illuminotecnica avanzati come accadute in altre zone della città, in modo da favorire una maggiore illuminazione, a fronte di un riposo per gli occhi di cittadini ed automobilisti, ma soprattutto di un risparmio energetico che vada nella direzione voluta da UE e Governo.Dopo il centro storico, piazza Vittorio Emanuele II, le traverse della stessa, la zona di piazza Garibaldi e la Villa Comunale, via Marconi e traverse e l'area della stazione ferroviaria, Giovinazzo si doterà di nuova illuminazione anche in uno dei rioni più popolari, già interessato dagli interventi in viale Moro (in foto) e nella zona artigianale.«Continua l'azione di contenimento dei costi energetici - ha infine spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - nonché di manutenzione della città attraverso l'opera stessa di efficientamento di impianti di illuminazione e termici. Quest'ulteriore intervento andrà a completare l'illuminazione già oggetto di miglioria della zona 167, donando maggiore sicurezza all'intero quartiere».