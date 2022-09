Nuovi corpi illuminanti nelle strade di Giovinazzo

Procede il lavoro di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, già avviato da anni in città.All'indomani della approvazione in Giunta del progetto di prosecuzione, gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti – se ne contano circa un migliaio già effettuati – sono stati attivati su diverse arterie cittadine:Nel progetto è prevista anche la sostituzione delle armature illuminanti presenti all'interno della Villa Comunale che verranno recuperate e riposizionate nella villetta Aldo Moro, i cui lavori di sistemazione sono in corso.Così commenta la notizia il sindaco: «Siamo chiamati a fare scelte e a dare nuove risposte alla città, economicamente attente e sostenibili per il nostro territorio».«Dopo il via libera della Giunta – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici,– si prosegue con impegno il lavoro di potenziamento delle infrastrutture nell'ottica del risparmio energetico e dell'abbattimento dei costi di manutenzione».