Siamo andati a vedere anche noi, dopo le segnalazioni di alcuni lettori, ma da vedere c'era ben poco., località Trincea, sabato 29 gennaio intorno a mezzanotte: buio pesto. Se non fosse stato per le luci delle rare automobili che transitavano (le foto sono eloquenti) non si sarebbe visto nulla. Probabilmente un guasto ad una intera linea, poiché anche la strada che congiunge il il lungomare di Ponente alla ex strada statale 16 adriatica e costeggia il cimitero comunale era al buio.Lampioni spenti su un intero tratto, per la gioia di alcune coppiette appartatesi in cerca di intimità e di nessun altro.«Una situazione che si ripete periodicamente - ci ha riferito un passante che aveva portato a passeggiare il suo cane -. Speriamo si risolva presto».Auspicio che giriamo agli amministratori, mentre la Giunta comunale ha già iniziato da tempo un lungo lavoro di efficientamento energetico della villa Comunale, del borgo antico, di via Marina, di piazza Duomo, dei primi tratti dei lungomari, delle arterie del centro cittadino e di piazza Vittorio Emanuele II. Lungo perché per i primi mesi del 2022 sono stati annunciati i nuovi passaggi di un programma articolato.