Illuminazione pubblica, nuovi impianti nel quartiere Immacolata

3 foto Nuova illuminazione Giovinazzo

Procede a lotti il lungo lavoro di miglioramento della pubblica illuminazione a Giovinazzo. Dopo i due lungomari, il centro storico, via Messere, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, corso Amedeo d'Aosta, via Bari e via Molfetta e poi anche via Toselli e alcune traverse, questa volta è toccato ad alcune arterie del quartiere Immacolata.Nuovi corpi illuminanti sono stati installati in via Daconto e poisono stati installate armature a led. I nuovi impianti hanno toccato anche via Molino. Migliorata anche la visibilità all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella". Gli studi di illuminotecnica portano alla realizzazione di una pubblica illuminazione che crei una visibilità più diffusa ma meno impattante sugli occhi, come accadeva per le vecchie lampade al sodio.«L'importo complessivo dell'operazione è di- ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,, davanti ai nostri taccuini - . Si tratta di lavori che procedono a step e nei prossimi mesi altre aree della città saranno interessate. Gli impianti all'avanguardia aiuteranno anche a risparmiare risorse energetiche secondo gli indirizzi della politica nazionale. Abbiamo una visione chiara ed a lungo termine sul tema ed intendiamo portarla avanti», è stata la sua conclusione.