Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente
Non ci sono danni alle persone
Giovinazzo - venerdì 3 ottobre 2025 10.48
A causa dei forti venti da nord che stanno sferzando la costa adriatica, un vecchio palo della pubblica illuminazione si è abbattuto al suolo nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre sul lungomare Marina Italiana a Giovinazzo.
Non si registrano fortunatamente danni a persone, ma resta l'interrogrativo sulla manutenzione.
Il palo è stato adagiato sul marciapiede e messo in sicurezza dalla Polizia Locale.
