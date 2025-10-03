Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente

A causa dei forti venti da nord che stanno sferzando la costa adriatica, un vecchio palo della pubblica illuminazione si è abbattuto al suolo nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre sul lungomare Marina Italiana a Giovinazzo.Non si registrano fortunatamente danni a persone, ma resta l'interrogrativo sulla manutenzione.Il palo è stato adagiato sul marciapiede e messo in sicurezza dalla Polizia Locale.