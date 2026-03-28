Nuovo asfalto
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Politica

Depalo: «Migliaia di metri quadri di asfalto posati in città»

Fresatura e nuovo manto stradale in via XX Settembre e traverse

Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026
«In questi ultimi giorni, migliaia di metri quadri di asfalto sono stati posati in città. Interventi ancora in corso. Desidero ringraziare i cittadini per la comprensione ed i responsabili di Italgas per la grande professionalità e la disponibilità nel recepire e attuare ogni intervento utile a ripristinare le migliori condizioni di sicurezza a favore dei pedoni nonché degli utenti della strada in generale».

Lo dichiara sui canali social il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, dopo i cantieri in via XX Settembre e nelle sue traverse.
«Stare tra la gente e la collaborazione creano rapporti che si trasformano in opportunità per la nostra comunità - spiega -. Non appena terminata la posa delle condotte e la relativa messa in pressione degli impianti, così da eliminare le notevoli dispersioni delle reti stradali, ormai ammalorate, si continuerà con la bitumazione di molte altre arterie, tra cui via Fiume, via Bologna, via Roscini, via Lasorsa e via Molino. A seguire gli interventi proseguiranno in altri contesti e quartieri della città», ha concluso il vicesindaco.
  • Gaetano Depalo
  • Asfalto Giovinazzo
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