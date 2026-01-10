Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 11 GENNAIO

Sarà una domenica caratterizzata da vento gelido di Maestrale che soffierà anche a 30km/h, quella che si apprestano a vivere i giovinazzesi. Mattinata nuvolosa, con possibilità di brevi piogge. Mare agitato, con tendenza a burrasca e massime mai sopra i 9-10° con percezione vicina ai 4°. Serata con ampie schiarite, termometro sui 6° nel centro urbano e vicina ai 4° in campagna. Minime della notte sui 3-4°. Freddo e sole lunedì 12 gennaio.SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:42LUNA - Leva: 0:42, Cala: 11:19 - Luna calante