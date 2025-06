Vento e sole nella domenica di Giovinazzo

Temperature massime in discesa

Powered by

Buone notizie per chi soffre il caldo. La prima domenica d'estate giovinazzese sarà temperata, con ventilazione variabile di moderata intensità e temperature massime che non supereranno i 27°. Mare molto mosso, ma con moto ondoso in diminuzione col passare delle ore.Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Minime della notte sui 17°.Il caldo si farà sempre più intenso da lunedì 23 a giovedì 26 giugno, quando si toccheranno i 37°.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 2:19, Cala: 17:32 - Luna calante