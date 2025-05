Elezione Papa Leone XIV, giubilo in Diocesi

«Nel giorno in cui la Chiesa eleva la Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, la nostra Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi accoglie con profonda gioia l'annuncio dell'elezione al soglio di Pietro diPapa Leone XIV, primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa, ha iniziato il suo ministero con le parole: "La pace sia con tutti voi". Un'espressione che risuona come un programma e una benedizione, in un tempo segnato da conflitti, divisioni e inquietudini. Il nuovo Pontefice ha voluto sin da subito indicare le vie della pace, del dialogo e di una Chiesa aperta a tutti, che sappia farsi casa, rifugio e luogo di comunione per ogni persona.Come comunità diocesana ci stringiamo in preghiera attorno a Papa Leone XIV, affidandolo al Signore e all'intercessione di Maria. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare il suo cammino e sostenerlo nel compito di confermare nella fede i suoi fratelli e sorelle, di guidare la Chiesa con mitezza e fermezza, e di promuovere la giustizia e la pace tra le nazioni.Nel nome del nostro Vescovo, dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi, delle religiose e di tutti i fedeli, eleviamo un grato Te Deum e assicuriamo al Santo Padre la nostra filiale obbedienza, il nostro affetto e la nostra costante preghiera».Dalla Curia vescovile, 8 maggio 2025