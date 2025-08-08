Turismo
Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa
L'iniziativa nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS di Corsignano. Nella chiesa di S.Maria di Costantinopoli c'è la personale di Dino Mottola
Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025
Questa sera, 8 agosto, alle 20.30, ci sarà l'occasione di scoprire la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo attraverso un itinerario guidato che prevede un momento di approfondimento incentrato sul volume "La Cattedrale di Giovinazzo: fonti archivistiche e saggi di scavo", uno studio che colma in modo completo e particolarmente esaustivo le lacune negli studi sulla Cattedrale.
Ad illustrare le preziosità conservate nella chiesa maggiore, ci sarà lo storico dell'arte Francesco De Nicolo, che parlerà anche dell'edicola argentea e dell'inestimabile icona mariana che custodisce. L'iniziativa è in collaborazione con il Comitato Feste Giovinazzo ed è gratuita.
In home una fra le più suggestive foto di Dino Mottola presenti all'interno della mostra "In Spem Peregrinantes - Comunità in Festa Maria Santissima di Corsignano" , visitabile nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Un viaggio straordinario tra devozione popolare, tradizione e fede autentica, possibile grazie a scatti di altissima qualità, già in mostra al Museo Diocesano di Molfetta.
