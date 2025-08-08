Mons. Cornacchia accarezza l'icona di Maria SS di Corsignano. <span>Foto Dino Mottola </span>
Mons. Cornacchia accarezza l'icona di Maria SS di Corsignano. Foto Dino Mottola
Turismo

Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa

L'iniziativa nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS di Corsignano. Nella chiesa di S.Maria di Costantinopoli c'è la personale di Dino Mottola

Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025
Questa sera, 8 agosto, alle 20.30, ci sarà l'occasione di scoprire la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo attraverso un itinerario guidato che prevede un momento di approfondimento incentrato sul volume "La Cattedrale di Giovinazzo: fonti archivistiche e saggi di scavo", uno studio che colma in modo completo e particolarmente esaustivo le lacune negli studi sulla Cattedrale.

Ad illustrare le preziosità conservate nella chiesa maggiore, ci sarà lo storico dell'arte Francesco De Nicolo, che parlerà anche dell'edicola argentea e dell'inestimabile icona mariana che custodisce. L'iniziativa è in collaborazione con il Comitato Feste Giovinazzo ed è gratuita.
In home una fra le più suggestive foto di Dino Mottola presenti all'interno della mostra "In Spem Peregrinantes - Comunità in Festa Maria Santissima di Corsignano" , visitabile nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Un viaggio straordinario tra devozione popolare, tradizione e fede autentica, possibile grazie a scatti di altissima qualità, già in mostra al Museo Diocesano di Molfetta.
  • Infopoint
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
  • Concattedrale di Santa Maria Assunta
Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo
8 agosto 2025 Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo
Quella comunità in cammino è speranza per la Chiesa locale
7 agosto 2025 Quella comunità in cammino è speranza per la Chiesa locale
Altri contenuti a tema
Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo Attualità Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo L'iniziativa comunale su spinta dell'Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro
Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Religioni Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Oggi la visita guidata alla chiesa rurale del Padre Eterno già S. Maria di Corsignano
Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo L'iniziativa per rendere fruibile una chiesa bella e visitare il San Felice in Cattedra
Successo per il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro - VIDEO Eventi e cultura Successo per il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro - VIDEO È stato organizzato dall'Info Point di Giovinazzo
L'Info Point Giovinazzo organizza il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro L'Info Point Giovinazzo organizza il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro Visita guidata e laboratorio didattico di archeologia divulgativa ed imitativa
Festa Patronale Giovinazzo, Sifo: «Tradizione sia parola d'ordine» Religioni Festa Patronale Giovinazzo, Sifo: «Tradizione sia parola d'ordine» Presentata ieri in Sala San Felice l'edizione 2025. Padre Francesco Depalo: «Sarà momento di unione di tutti i fedeli»
Festa Patronale 2025, la presentazione il 12 giugno in Sala San Felice Vita di città Festa Patronale 2025, la presentazione il 12 giugno in Sala San Felice Sarà svelato il programma dei festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano
Dino Mottola espone alla mostra fotografica "In spem peregrinantes" Eventi e cultura Dino Mottola espone alla mostra fotografica "In spem peregrinantes" I suoi scatti saranno visionabili al Museo Diocesano di Molfetta
Stasera l'inaugurazione della nuova piazza Duomo con la musica della "Filippo Cortese "
7 agosto 2025 Stasera l'inaugurazione della nuova piazza Duomo con la musica della "Filippo Cortese"
Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio
7 agosto 2025 Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio
"Cattedrali sul mare ", consensi per la mostra a Giovinazzo
7 agosto 2025 "Cattedrali sul mare", consensi per la mostra a Giovinazzo
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
7 agosto 2025 «Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina
Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito
7 agosto 2025 Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito
Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
6 agosto 2025 Lavori sul litorale e verde pubblico: il punto del sindaco di Giovinazzo
Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
6 agosto 2025 Trasfigurazione di Nostro Signore: gli orari delle messe al Padre Eterno
Regata dei Gonfaloni, terzo posto per l'Associazione Vogatori "M. Cervone "
6 agosto 2025 Regata dei Gonfaloni, terzo posto per l'Associazione Vogatori "M. Cervone"
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.