Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa

Questa sera, 8 agosto, alle 20.30, ci sarà l'occasione di scoprire laa Giovinazzo attraverso un itinerario guidato che prevede un momento di approfondimento incentrato sul volumeuno studio che colma in modo completo e particolarmente esaustivo le lacune negli studi sulla Cattedrale.Ad illustrare le preziosità conservate nella chiesa maggiore, ci sarà lo storico dell'arte, che parlerà anche dell'edicola argentea e dell'inestimabile icona mariana che custodisce. L'iniziativa è in collaborazione con il Comitato Feste Giovinazzo ed è gratuita.In home una fra le più suggestive foto di Dino Mottola presenti all'interno della mostravisitabile nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Un viaggio straordinario tra devozione popolare, tradizione e fede autentica, possibile grazie a scatti di altissima qualità, già in mostra al Museo Diocesano di Molfetta.