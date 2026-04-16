fermo pesca
fermo pesca
Attualità

La frana di Petacciato incide sul comparto ittico, anticipato il fermo pesca

Il Ministero ha anticipato lo stop per le unità a circuizione operative da San Benedetto del Tronto a Gallipoli: fermo da oggi al 14 maggio

Giovinazzo - mercoledì 15 aprile 2026 12.29
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha disposto l'immediato anticipo del fermo per la pesca delle acciughe destinato alle unità che operano con reti a circuizione nelle marinerie comprese tra San Benedetto del Tronto e Gallipoli, a causa dei vari disagi provocati dalla frana di Petacciato.

Il provvedimento riguarda le imbarcazioni autorizzate all'impiego delle reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) e modifica quanto previsto dal decreto del 1° aprile 2026 sulle misure per la pesca dei piccoli pelagici nel mar Mediterraneo e nel mar Adriatico per l'annualità 2026. Secondo il decreto firmato dalla direttrice generale Graziella Romito, il fermo pesca per le acciughe si svolgerà da oggi al 14 maggio 2026 per tutte le unità da San Benedetto del Tronto fino a Gallipoli.

Alla base della decisione non ci sono solo valutazioni legate alla gestione della risorsa, ma soprattutto le criticità operative che stanno incidendo concretamente sull'attività delle imprese. Le organizzazioni della pesca, fra cui il comitato spontaneo retto da Francesco Armenio, avevano infatti segnalato difficoltà logistiche legate alla frana di Petacciato, in Molise, con ripercussioni sui collegamenti terrestri, sulla distribuzione del pescato e sull'approvvigionamento del carburante.

Per le marinerie interessate si tratta di un cambio nella gestione della stagione. L'anticipo del fermo riduce la finestra di pesca disponibile e impone una revisione delle attività, con effetti diretti sulla programmazione degli sbarchi e sull'organizzazione del lavoro a bordo. Le conseguenze si estendono lungo tutta la filiera.
  • Pesca
Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini ": la soddisfazione di Gianni Camporeale
16 aprile 2026 Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini": la soddisfazione di Gianni Camporeale
Progetto in Mozambico, un concerto nella sala teatro del Convento dei Frati Cappuccini
16 aprile 2026 Progetto in Mozambico, un concerto nella sala teatro del Convento dei Frati Cappuccini
Altri contenuti a tema
Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Dura nota contro i provvedimenti di Bruxelles che penalizzano la filiera italiana
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta" Territorio Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta" Il blocco durerà dal 16 agosto fino al 29 settembre: la nota di Coldiretti Pesca Puglia
Addio a Papa Francesco, i pescherecci suoneranno in contemporanea in tutt'Italia Territorio Addio a Papa Francesco, i pescherecci suoneranno in contemporanea in tutt'Italia Il Santo Padre disse ai rappresentanti del settore: «Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro»
Coldiretti Impresa Pesca: «Sì a tutela del mare, no a follie "green"» Coldiretti Impresa Pesca: «Sì a tutela del mare, no a follie "green"» La nota completa sulle restrizioni imposte dell'UE
Coldiretti Puglia lancia SOS pesce tricolore: 8 su 10 sono esteri Coldiretti Puglia lancia SOS pesce tricolore: 8 su 10 sono esteri Istituite aree di restrizione della pesca (Fisheries restricted areas - Fra) in tutto il mare Adriatico
SOS pesce, Coldiretti Impresapesca: «In Puglia perso un terzo delle aziende» Attività produttive SOS pesce, Coldiretti Impresapesca: «In Puglia perso un terzo delle aziende» La pandemia ha aggravato la situazione di difficoltà del settore
I cormorani invadono le coste pugliesi. Avvistamenti ripetuti anche a Giovinazzo Attività produttive I cormorani invadono le coste pugliesi. Avvistamenti ripetuti anche a Giovinazzo Coldiretti Puglia: «Eden per le specie che si cibano di pesce, ma ripercussioni gravi possibili per pescatori»
50 milioni per i lavoratori del settore pesca Politica 50 milioni per i lavoratori del settore pesca Galizia: «Compiuti passi in avanti importanti per loro»
Intensificati i controlli della Polizia di Stato: identificate 563 persone
15 aprile 2026 Intensificati i controlli della Polizia di Stato: identificate 563 persone
Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta
15 aprile 2026 Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta
Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
15 aprile 2026 Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori
15 aprile 2026 Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori
La Jovis Natio saluta i play-off, il Dream Team Palo passa 3-5
15 aprile 2026 La Jovis Natio saluta i play-off, il Dream Team Palo passa 3-5
"San Nicola tra storia, fede e leggenda ": appuntamento con lo SPI Giovinazzo
15 aprile 2026 "San Nicola tra storia, fede e leggenda": appuntamento con lo SPI Giovinazzo
Maria SS di Costantinopoli, domenica scorsa la processione. Poi due giorni di festa
14 aprile 2026 Maria SS di Costantinopoli, domenica scorsa la processione. Poi due giorni di festa
Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali
14 aprile 2026 Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.