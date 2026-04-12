Madonna di Costantinopoli
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Attualità

A Giovinazzo la processione della Madonna di Costantinopoli

Il programma completo di tre giorni di festeggiamenti

Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
Questo pomeriggio, domenica 12 aprile, alle ore 18.00, dalla chiesetta di San Francesco d'Assisi, situata accanto al Calvario a Giovinazzo, partirà la processione della Madonna di Costantinopoli, la cui statua è stata oggetto di restauro appena terminato.
Si tratta di una processione straordinaria che riprende il suo tradizionale svolgimento dopo un anno in cui è stato necessario l'intervento di restauro e torna nella sua casa, la chiesa Santa Maria di Costantinopoli sita nell'omonima piazza che si trova nel centro storico.

La festa è l'occasione per tutti i confratelli di rinnovare gli impegni confraternali, la loro promessa di fede, dedizione e servizio alla Confraternita di appartenenza, guidata dal priore Carmine Palermo, partecipare agli impegni annuali previsti, alle festività liturgiche, alle processioni, alle novene ecc.
La festa della Madonna di Costantinopoli sarà di sicuro, come ogni anno, un appuntamento liturgico della chiesa locale seguito dalla città che riporterà indietro nella storia, alle origini dell'edificazione di un gioiello, qual è la stessa chiesa che custodisce autentici tesori d'Arte Sacra da ammirare.

Il programma

Domenica 12 aprile alle ore 18.00 si terrà la Processione del Simulacro di Maria SS. di Costantinopoli. Questo sarà l'itinerario che la processione seguirà: Chiesa San Francesco d'Assisi, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto, piazza Costantinopoli. Alle ore 20.00 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da padre Pasquale Rago, Assistente Ecclesiastico c. m., e il Triduo.
Lunedì 13 aprile e martedì 14 aprile alle ore 19.30 si svolgerà la Santa Messa, presieduta da padre Pasquale Rago e il Triduo.
Mercoledì 15 aprile si terrà la Festa Liturgica che prevederà alle ore 19.30 la celebrazione della Santa Messa, presieduta da padre Pasquale Rago e il Rito di accoglienza e conferma dei Confratelli.



  • Chiesa della Madonna di Costantinopoli
  • Confraternita Costantinopoli
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