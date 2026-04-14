Maria SS di Costantinopoli, domenica scorsa la processione. Poi due giorni di festa

I festeggiamenti in onore diin occasionehanno avuto inizio domenica 12 aprile. Alle ore 18.00 si è svolta la processione del simulacro di Maria SS. di Costantinopoli che dalla Chiesa di San Francesco è rientrata nella sua dimora, ossia la Chiesa S. Maria di Costantinopoli a seguito di un intervento di restauro. Alla processione ha fatto seguito la Messa celebrata da padre Pasquale Rago, Assistente Ecclesiastico c. m., e il Triduo. L'incontro intriso di fede e antica devozione ha visto partecipi fedeli sia in processione sia in chiesa lì a seguire un momento di preghiera condivisa. Prima dell'ingresso del simulacro nella splendida chiesa situata in piazza Costantinopoli, il padre vincenziano ha condotto uno spazio dedito alla riflessione e ai ringraziamenti. Le sue parole. «Riportare questo meraviglioso simulacro della Madonna di Costantinopoli nella chiesa a lei dedicata, è stata una bella emozione vissuta insieme con tutti voi. L'occasione è importante per ringraziare chi, duecento anni fa, ha donato alla Confraternita questo meraviglioso Simulacro : nel 1826 il confratello Don Costantino Gaudio donò alla Confraternita la base processionale e la Madonna. Insieme al priore Carmine Palermo, al Consiglio abbiamo voluto riportare all'antico splendore questo Simulacro, grazie al lavoro di restauro curato dal maestro Giuseppe Chiarella. Un sincero grazie va a Don Mario Petruzzelli che ha ospitato il Simulacro nella chiesa di San Francesco da lui guidata; grazie a tutti i devoti che hanno preso parte a questa giornata di festa per Maria. La chiesa Santa Maria di Costantinopoli è posta a ridosso del porto e la Madonna nei secoli ha vegliato sul porto di Giovinazzo. Qui nel tempo passato è stata celebrata la prima messa al ritorno dei pescatori dopo la giornata di pesca. Noi chiediamo a lei di vegliare sul nostro mare e sulle sorti dell'umanità. Ecco che ci uniamo al grido di Papa Leone perché attraverso l'intercessione della Vergine SS., doni al mondo la pace. Lei nell'iconografia orientale è l'Odegitria, colei che porta il Cristo e lo presenta all'umanità e a ciascuno di noi».In merito al restauro, dalla Confraternita S. Maria di Costantinopoli ci giungono queste informazioni. Ci hanno detto che il restauro è durato circa tre mesi; la statua era in buono stato perché non è stata portata molto spesso in processione. Nell'800 era portata in processione nel giorno della festa in suo onore; fino agli anni sessanta, i confratelli portavano a spalla la Madonna di Costantinopoli mentre i devoti portavano in spalla i Santi Medici, poi s'ignora il motivo per cui il culto per la Madonna di Costantinopoli si è un po' perso a vantaggio del culto dei Santi Medici che sono stati sempre onorati in una festa molto sentita a cura della suddetta Confraternita. Nel 1998 in occasione del quarto centenario della fondazione della Confraternita, con il supporto di don Mario Petruzzelli, è stata creata l'occasione per portare la Madonna in processione vista la celebrazione del centenario.Alcuni dettagli riguardo all'intervento di restauro: è stato tolto il velo di ridipintura che aveva il volto della Madonna e dei piedi del Bambino, sono tornati i colori originali; inoltre, sono stati ricostruiti i polpastrelli di due dita della mano di Gesù Bambino.È stata restaurata la base processionale in legno: sul legno è stato passato l'argento e sull'argento le foglie d'oro definito argento meccato, stessa tecnica utilizzata per l'altare maggiore. Il lavoro di restauro è stato eseguito da Giuseppe Chiarella e da lui realizzato a titolo devozionale. Il restauratore Chiarella è dipendente presso un'azienda salentina che si occupa di restauro di opere d'arte e simulacri; lo stesso nel 2010 ha curato il restauro del simulacro dei SS. Medici.Martedì 14 aprile alle ore 19.30 si svolgerà la Santa Messa, presieduta da padre Pasquale Rago e il Triduo.Mercoledì 15 Aprile si terrà la Festa Liturgica che prevederà alle ore 19.30 la celebrazione della Santa Messa, presieduta da padre Pasquale Rago e il Rito di accoglienza e conferma dei Confratelli.