Progetto in Mozambico, un concerto nella sala teatro del Convento dei Frati Cappuccini

Sabato 18 aprile, alle ore 19,30, all'interno della Sala teatro del convento dei frati Cappuccini di Giovinazzo, il gruppo musicale Area 628 terrà un concerto di beneficenza a sostegno di fra' Antonio Triggiante in Mozambico.Gli Area 628 sono degli "ex-ragazzi" appassionati di musica rock dal vivo che si sono esibiti spesso per beneficenza, devolvendo interamente gli incassi a favore di opere della Chiesa, tra i quali va certamente menzionato il Museo Etnografico Africa-Mozambico realizzato negli scorsi anni dai Cappuccini nei locali del loro Convento in via Crocifisso.Gli Area 628 sono un gruppo essenzialmente di matrice "floydiana" e per questa occasione ha realizzato una collana di perle musicali pensata per risvegliare in ciascun spettatore i ricordi più cari, ripercorrendo insieme le evoluzioni che la musica rock ha avuto negli anni nel panorama nazionale ed internazionale. Tanti buoni motivi per andare ad ascoltarli, ballare e cantare con loro.