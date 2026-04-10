Guasti elettrici ed emissioni nell'aria dall'agro: il punto del sindaco di Giovinazzo

Sono state decine le richieste di intervento per guasti elettrici che hanno interessato nelle scorse giornate zone differenti di Giovinazzo. Molti cittadini e molte cittadine ci hanno anche segnalato, a più riprese, emissioni odorigene dall'agro dove si continuano a bruciare rifiuti. Su entrambe le questioni è intervenuto via social il sindaco di Giovinazzo,«Oggi - ha spiegato - ho chiesto aggiornamenti ad Enel circa il guasto segnalato da molti cittadini e anche dal Comune stesso circa le disfunzioni sulla rete elettrica. Domani ci sarà l'intervento risolutivo su due cabine (una in località Zurlo) che necessitano di manutenzione straordinaria.Ho anche inoltrato nuova segnalazione ad Arpa Puglia per gli episodi di molestia olfattiva che accadono di sera dopo le 19.00 e che riguardano principalmente l'abitato ad Ovest di Giovinazzo. Continuo a seguire l'evolversi di questi episodi», ha concluso Sollecito.