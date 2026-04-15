Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta

Prosegue il cammino di preparazione della diocesi diverso l'ingresso del nuovo vescovo,, in programma mercoledì 22 aprile nella Cattedrale di Molfetta.Dopo la gioiosa celebrazione dell'Ordinazione Episcopale avvenuta ad Andria lo scorso 11 aprile, la comunità diocesana continua a vivere questo tempo con partecipazione, raccogliendosi nella preghiera e curando gli ultimi preparativi per l'accoglienza del nuovo pastore.In particolare, giovedì 16 aprile, l'intera diocesi è invitata a unirsi in un momento di preghiera comunitaria: nelle chiese parrocchiali si terrà un'adorazione eucaristica per il ministero di mons. Basile, secondo le indicazioni predisposte dall'Ufficio Liturgico diocesano. Un segno di comunione ecclesiale e di affidamento al Signore del cammino che si apre.Nel frattempo è stata realizzata e diffusa la locandina ufficiale dell'evento, che riporta il programma della giornata del 22 aprile e le principali indicazioni per la partecipazione dei fedeli.Il programma prevedeParallelamente, il comitato organizzatore prosegue il proprio lavoro per definire nel dettaglio lo svolgimento della celebrazione di ingresso e per coordinare tutti gli aspetti logistici e organizzativi. Particolare attenzione è riservata all'accoglienza dei fedeli, alla partecipazione delle autorità e alla gestione dei flussi, affinché l'evento possa svolgersi in modo ordinato e condiviso.Per quanto riguarda le indicazioni per i fedeli,, distribuiti attraverso le parrocchie, con suddivisione in diversi settori per facilitare l'organizzazione. La Cattedrale sarà aperta a partire dalle ore 16.00 e l'ingresso avverrà attraverso varchi differenziati. Per quanti non riuscissero ad accedere all'interno, sarà allestito un maxi schermo in Corso Dante, nei pressi della chiesa del Purgatorio, per seguire la celebrazione.Sono previste inoltre specifiche disposizioni per la viabilità e i parcheggi, con limitazioni al traffico nelle aree centrali della città e indicazioni dedicate per pullman e auto, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico.La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su TeleDehon e in streaming sui canali ufficiali della diocesi, permettendo anche a chi non potrà essere presente di partecipare a questo momento della chiesa diocesana.Per accompagnare questo tempo di attesa, sul sito ufficiale della diocesi è attiva una sezione dedicata all'ingresso del nuovo vescovo, raggiungibile dalla home page, con aggiornamenti costanti su programma, celebrazioni e informazioni utili per la partecipazione.La diocesi si avvicina così al 22 aprile con spirito di fede e di attesa, pronta ad accogliere il suo nuovo pastore in un clima di festa e di comunione.