Mons. Domenico Basile. <span>Foto Ruggiero De Virgilio</span>
Mons. Domenico Basile. Foto Ruggiero De Virgilio
Chiesa locale

Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta

Tutte le indicazione per la celebrazione di ingresso in Diocesi

Giovinazzo - mercoledì 15 aprile 2026
Prosegue il cammino di preparazione della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi verso l'ingresso del nuovo vescovo, mons. Domenico Basile, in programma mercoledì 22 aprile nella Cattedrale di Molfetta.

Dopo la gioiosa celebrazione dell'Ordinazione Episcopale avvenuta ad Andria lo scorso 11 aprile, la comunità diocesana continua a vivere questo tempo con partecipazione, raccogliendosi nella preghiera e curando gli ultimi preparativi per l'accoglienza del nuovo pastore.
In particolare, giovedì 16 aprile, l'intera diocesi è invitata a unirsi in un momento di preghiera comunitaria: nelle chiese parrocchiali si terrà un'adorazione eucaristica per il ministero di mons. Basile, secondo le indicazioni predisposte dall'Ufficio Liturgico diocesano. Un segno di comunione ecclesiale e di affidamento al Signore del cammino che si apre.

Nel frattempo è stata realizzata e diffusa la locandina ufficiale dell'evento, che riporta il programma della giornata del 22 aprile e le principali indicazioni per la partecipazione dei fedeli.

Il programma prevede alle ore 17.15 la partenza del vescovo mons. Basile dal Pontificio Seminario Regionale Pio XI, accompagnato dall'amministratore apostolico mons. Domenico Cornacchia e dal segretario particolare don Maurizio de Robertis, per dirigersi verso Corso Dante. Alle ore 17.30, nei pressi della chiesa del Purgatorio, avrà luogo il momento di accoglienza da parte delle Autorità civili e militari, con il saluto istituzionale a nome delle città della diocesi. A seguire, l'ingresso in Cattedrale e l'inizio della solenne concelebrazione eucaristica.
Parallelamente, il comitato organizzatore prosegue il proprio lavoro per definire nel dettaglio lo svolgimento della celebrazione di ingresso e per coordinare tutti gli aspetti logistici e organizzativi. Particolare attenzione è riservata all'accoglienza dei fedeli, alla partecipazione delle autorità e alla gestione dei flussi, affinché l'evento possa svolgersi in modo ordinato e condiviso.

Per quanto riguarda le indicazioni per i fedeli, l'accesso in Cattedrale sarà consentito esclusivamente ai possessori di PASS, distribuiti attraverso le parrocchie, con suddivisione in diversi settori per facilitare l'organizzazione. La Cattedrale sarà aperta a partire dalle ore 16.00 e l'ingresso avverrà attraverso varchi differenziati. Per quanti non riuscissero ad accedere all'interno, sarà allestito un maxi schermo in Corso Dante, nei pressi della chiesa del Purgatorio, per seguire la celebrazione.
Sono previste inoltre specifiche disposizioni per la viabilità e i parcheggi, con limitazioni al traffico nelle aree centrali della città e indicazioni dedicate per pullman e auto, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su TeleDehon e in streaming sui canali ufficiali della diocesi, permettendo anche a chi non potrà essere presente di partecipare a questo momento della chiesa diocesana.

Per accompagnare questo tempo di attesa, sul sito ufficiale della diocesi è attiva una sezione dedicata all'ingresso del nuovo vescovo, raggiungibile dalla home page, con aggiornamenti costanti su programma, celebrazioni e informazioni utili per la partecipazione.
La diocesi si avvicina così al 22 aprile con spirito di fede e di attesa, pronta ad accogliere il suo nuovo pastore in un clima di festa e di comunione.
  • Mons. Domenico Basile
Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
15 aprile 2026 Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori
15 aprile 2026 Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori
Altri contenuti a tema
Il Palazzetto si fa Cattedrale. L’abbraccio di Andria al nuovo Vescovo Basile: "Un nuovo sì al Signore" Il Palazzetto si fa Cattedrale. L’abbraccio di Andria al nuovo Vescovo Basile: "Un nuovo sì al Signore" Passaggio di testimone storico per la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L'uscente Mons. Cornacchia: "Insieme da 33 anni, non ha bisogno dei miei consigli". Il 22 aprile l'ingresso ufficiale
È il giorno della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile È il giorno della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile Celebrazione ad Andria a partire dalle 17.30. Tutte le info
Don Mimmo Basile: oggi l'adorazione eucaristica Don Mimmo Basile: oggi l'adorazione eucaristica Si terrà nella "sua" Andria all'interno della parrocchia del Sacro Cuore
Episcopato Mons. Basile, ecco lo stemma scelto e la sua spiegazione Episcopato Mons. Basile, ecco lo stemma scelto e la sua spiegazione Sarà consacrato in Andria sabato 11 aprile
Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo sabato 11 aprile Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo sabato 11 aprile L'ingresso in diocesi a Molfetta il 22 aprile. Poi il 26 celebrazione in Cattedrale a Giovinazzo
Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile Celebrazione ad Andria. Insediamento in diocesi qualche giorno dopo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio L'annuncio era stato dato durante la proclamazione del suo incarico
Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo La nota biografica sul successore di Mons. Domenico Cornacchia
"San Nicola tra storia, fede e leggenda ": appuntamento con lo SPI Giovinazzo
15 aprile 2026 "San Nicola tra storia, fede e leggenda": appuntamento con lo SPI Giovinazzo
Maria SS di Costantinopoli, domenica scorsa la processione. Poi due giorni di festa
14 aprile 2026 Maria SS di Costantinopoli, domenica scorsa la processione. Poi due giorni di festa
Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali
14 aprile 2026 Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali
Forte vento su Giovinazzo, il sindaco fa il punto della situazione
13 aprile 2026 Forte vento su Giovinazzo, il sindaco fa il punto della situazione
L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1
13 aprile 2026 L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1
Messa in sicurezza Villa Spada, Forza Giovinazzo risponde a Civica 22
13 aprile 2026 Messa in sicurezza Villa Spada, Forza Giovinazzo risponde a Civica 22
2Hands Giovinazzo e Bitonto puliscono il litorale. C'era anche il sindaco
13 aprile 2026 2Hands Giovinazzo e Bitonto puliscono il litorale. C'era anche il sindaco
A Bassano serve la miglior AFP Giovinazzo 
12 aprile 2026 A Bassano serve la miglior AFP Giovinazzo 
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.