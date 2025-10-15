I Carabinieri
I Carabinieri
Cronaca

Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà

Un 19enne di Bisceglie residente a Molfetta è incappato nei controlli dei Carabinieri alla periferia di Giovinazzo

Giovinazzo - mercoledì 15 ottobre 2025 8.12
Addosso aveva droga per 29,53 grammi e oltre 500 euro. Per questo un 19enne di Bisceglie ma residente a Molfetta, incensurato, è stato arrestato in flagranza a Giovinazzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giudice del Tribunale di Bari, Antonio Donato Coscia, però, lo ha subito rimesso in libertà.

I fatti risalgono a sabato scorso, alle ore 19.50, quando i Carabinieri, durante un servizio di controllo in via Di Vittorio sono stati attirati dalla presenza del giovane, il quale alla vista della pattuglia avrebbe avuto atteggiamenti sospetti, motivo per il quale i militari della Compagnia di Molfetta hanno deciso di procedere ad un controllo. Ma quando il 19enne ha notato l'auto dell'Arma sopraggiungere, ha aumentato il passo fino a darsi alla fuga, prima di essere bloccato e identificato.

Come immaginato, aveva qualcosa di illecito. Per la precisione, droga: 20 cipolline di cocaina, dal peso di 6,83 grammi, e 5 bustine contenenti hashish, dal peso di 22,70 grammi. Nel portafoglio aveva invece la somma di 510 euro, soldi sequestrati perché ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. Poiché il giovane, dalla fedina penale immacolata, è risultato avere un precedente specifico, i militari hanno continuato con gli accertamenti nella propria abitazione, a Molfetta.

E alla fine hanno sequestrato un bilancino di precisione e un rotolo di nastro uguale a «quello usato per la chiusura delle cipolline di cocaina». Il 19enne, assistito dall'avvocato Giuseppe Germinario, è stato dichiarato in arresto: al termine della quale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, è stato rimesso in libertà.
  • Carabinieri Giovinazzo
  • Droga Giovinazzo
  • Arresti Giovinazzo
Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
15 ottobre 2025 Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti " 2025
15 ottobre 2025 Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti" 2025
Altri contenuti a tema
Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo Il mezzo pesante, di proprietà di un'azienda di Andria, era sparito lunedì scorso da un cantiere di Bitonto
Divieto di balneazione, scattano le verifiche: sgomberata cala Porto Divieto di balneazione, scattano le verifiche: sgomberata cala Porto In azione la Capitaneria di Porto, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri. Controlli anche in via Marina e a Levante
Un mazzo di fiori per Carlo Legrottaglie davanti alla stazione dei Carabinieri di Giovinazzo Un mazzo di fiori per Carlo Legrottaglie davanti alla stazione dei Carabinieri di Giovinazzo Lo ha lasciato un passante. Un gesto semplice di grande umanità
Accoltellato, finisce in ospedale: arrestato un 70enne per tentato omicidio Accoltellato, finisce in ospedale: arrestato un 70enne per tentato omicidio L'episodio venerdì. «Se non te ne vai dal mio terreno ti uccido», avrebbe detto. L'uomo è in carcere, sequestrati quattro coltelli
«Scendi e dammi ste 50 euro». Estorsore incastrato all'appuntamento «Scendi e dammi ste 50 euro». Estorsore incastrato all'appuntamento Un 25enne di Giovinazzo è finito in manette dopo aver minacciato la madre di un disabile. All'appuntamento, si sono presentati i Carabinieri
In casa due armi, poi l'accusa di maltrattamenti. Arrestato due volte in 24 ore In casa due armi, poi l'accusa di maltrattamenti. Arrestato due volte in 24 ore In carcere un 38enne: sequestrate pistole e munizioni. Il giorno dopo è stato raggiunto da un'ordinanza del Tribunale di Bari
Raid dei vandali nella notte, pneumatici tagliati ad almeno 15 auto Raid dei vandali nella notte, pneumatici tagliati ad almeno 15 auto Gli episodi sono avvenuti principalmente in via Bitonto e in via Cairoli. Indagano i Carabinieri
Banda di furti a Bari, coinvolti due lavoratori dell'Asl e di Sanitaservice Banda di furti a Bari, coinvolti due lavoratori dell'Asl e di Sanitaservice Gli arresti ieri mattina: fra gli indagati anche l'autista di ambulanze del Policlinico e un ausiliario dell'azienda in-house
Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati
15 ottobre 2025 Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati
Inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto: «Una giornata storica»
14 ottobre 2025 Inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto: «Una giornata storica»
1
Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
14 ottobre 2025 Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
14 ottobre 2025 Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
14 ottobre 2025 Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
14 ottobre 2025 Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due
14 ottobre 2025 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due
Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo
13 ottobre 2025 Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.