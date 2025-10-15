Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà

Addosso aveva droga pere oltrePer questo unma residente a, incensurato, è stato arrestato in flagranza aper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giudice del, però, lo ha subito rimesso in libertà.I fatti risalgono a sabato scorso, alle ore 19.50, quando i, durante un servizio di controllo in via Di Vittorio sono stati attirati dalla presenza del giovane, il quale alla vista della pattuglia avrebbe avuto atteggiamenti sospetti, motivo per il quale i militari dellahanno deciso di procedere ad un controllo. Ma quando il 19enne ha notato l'auto dell'sopraggiungere, ha aumentato il passo fino a darsi alla fuga, prima di essere bloccato e identificato.Come immaginato, aveva qualcosa di illecito. Per la precisione, droga:, dal peso di, e, dal peso di. Nel portafoglio aveva invece la somma di, soldi sequestrati perché ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. Poiché il giovane, dalla fedina penale immacolata, è risultato avere un precedente specifico, i militari hanno continuato con gli accertamenti nella propria abitazione, a Molfetta.E alla fine hanno sequestrato un bilancino di precisione e un rotolo di nastro uguale a «quello usato per la chiusura delle cipolline di cocaina». Il 19enne, assistito dall'avvocato, è stato dichiarato in arresto: al termine della quale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, è stato rimesso in libertà.