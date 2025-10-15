Cronaca
Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà
Un 19enne di Bisceglie residente a Molfetta è incappato nei controlli dei Carabinieri alla periferia di Giovinazzo
Giovinazzo - mercoledì 15 ottobre 2025 8.12
Addosso aveva droga per 29,53 grammi e oltre 500 euro. Per questo un 19enne di Bisceglie ma residente a Molfetta, incensurato, è stato arrestato in flagranza a Giovinazzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giudice del Tribunale di Bari, Antonio Donato Coscia, però, lo ha subito rimesso in libertà.
I fatti risalgono a sabato scorso, alle ore 19.50, quando i Carabinieri, durante un servizio di controllo in via Di Vittorio sono stati attirati dalla presenza del giovane, il quale alla vista della pattuglia avrebbe avuto atteggiamenti sospetti, motivo per il quale i militari della Compagnia di Molfetta hanno deciso di procedere ad un controllo. Ma quando il 19enne ha notato l'auto dell'Arma sopraggiungere, ha aumentato il passo fino a darsi alla fuga, prima di essere bloccato e identificato.
Come immaginato, aveva qualcosa di illecito. Per la precisione, droga: 20 cipolline di cocaina, dal peso di 6,83 grammi, e 5 bustine contenenti hashish, dal peso di 22,70 grammi. Nel portafoglio aveva invece la somma di 510 euro, soldi sequestrati perché ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. Poiché il giovane, dalla fedina penale immacolata, è risultato avere un precedente specifico, i militari hanno continuato con gli accertamenti nella propria abitazione, a Molfetta.
E alla fine hanno sequestrato un bilancino di precisione e un rotolo di nastro uguale a «quello usato per la chiusura delle cipolline di cocaina». Il 19enne, assistito dall'avvocato Giuseppe Germinario, è stato dichiarato in arresto: al termine della quale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, è stato rimesso in libertà.
I fatti risalgono a sabato scorso, alle ore 19.50, quando i Carabinieri, durante un servizio di controllo in via Di Vittorio sono stati attirati dalla presenza del giovane, il quale alla vista della pattuglia avrebbe avuto atteggiamenti sospetti, motivo per il quale i militari della Compagnia di Molfetta hanno deciso di procedere ad un controllo. Ma quando il 19enne ha notato l'auto dell'Arma sopraggiungere, ha aumentato il passo fino a darsi alla fuga, prima di essere bloccato e identificato.
Come immaginato, aveva qualcosa di illecito. Per la precisione, droga: 20 cipolline di cocaina, dal peso di 6,83 grammi, e 5 bustine contenenti hashish, dal peso di 22,70 grammi. Nel portafoglio aveva invece la somma di 510 euro, soldi sequestrati perché ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. Poiché il giovane, dalla fedina penale immacolata, è risultato avere un precedente specifico, i militari hanno continuato con gli accertamenti nella propria abitazione, a Molfetta.
E alla fine hanno sequestrato un bilancino di precisione e un rotolo di nastro uguale a «quello usato per la chiusura delle cipolline di cocaina». Il 19enne, assistito dall'avvocato Giuseppe Germinario, è stato dichiarato in arresto: al termine della quale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, è stato rimesso in libertà.