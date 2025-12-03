I Carabinieri
Cronaca

«Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla

Domenica sera un cittadino ha chiamato il 112, ma sul posto nessun riscontro oggettivo. È il secondo caso più o meno simile

Giovinazzo - mercoledì 3 dicembre 2025
Almeno un colpo di pistola, molto probabilmente a salve, è stato segnalato domenica sera a Giovinazzo, nei paraggi del lungomare di Ponente. L'allarme quando qualcuno ha afferrato il telefono e ha comunicato di aver udito dei colpi d'arma da fuoco. Senza, però, vi sia stato alcun riscontro. E sul caso, adesso, è mistero.

Il caso - già il secondo in poco più di una settimana in città - risale alle ore 20.00 di domenica, quando qualcuno ha telefonato al 112, spiegando che nella prima traversa di via Molfetta, a ridosso del lungomare Marina Italiana, aveva udito un colpo d'arma da fuoco vicino all'abitazione di un uomo ristretto ai domiciliari. Una gazzella dei Carabinieri si è subito portata sul posto, svolgendo un sopralluogo nella zona della segnalazione, senza tuttavia trovare nessun riscontro oggettivo.

Per terra non c'erano bossoli, né sulle auto parcheggiate erano presenti segni di pistolettate. Insomma, nessun testimone e buio fitto, mentre sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza. Una storia che passerebbe inosservata, se non fosse per un episodio molto simile, avvenuto in piazza Sant'Agostino il 22 novembre scorso, quando tre giovani a volto coperto su una Fiat Punto, impugnando una scacciacani, hanno esploso un colpo d'arma da fuoco davanti ad alcuni passanti.

Per il sindaco Michele Sollecito «il fenomeno di questi ragazzi, che risultano essere pericolosi brandendo delle armi, è preoccupante». Il primo cittadino si appella «alle forze dell'ordine che devono monitorare la città, ma anche alla politica: bisogna inasprire gli aspetti legati a questi atteggiamenti fuorilegge e diseducativi».
