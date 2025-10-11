Cronaca
Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo
Il mezzo pesante, di proprietà di un'azienda di Andria, era sparito lunedì scorso da un cantiere di Bitonto
Giovinazzo - sabato 11 ottobre 2025
Ancora furti di mezzi pesanti nell'area metropolitana di Bari. L'ultimo nei giorni scorsi, a Bitonto, lungo la Poligonale, dove i ladri hanno portato via un escavatore di un'azienda di Andria. Stavolta, però, l'ingombrante refurtiva è stata totalmente recuperata dai Carabinieri della Compagnia di Molfetta nell'agro di Giovinazzo.
I fatti risalgono a lunedì scorso, intorno alle ore 02.00, quando un escavatore completo di benna è stato rubato da alcuni ignoti che si sono introdotti direttamente all'interno del cantiere per il completamento dell'acquedotto del Locone, lungo la strada provinciale 218, in contrada Torre d'Agera, dove sono in corso dei lavori di scavo e movimento terra. Il fatto è stato denunciato in Questura, ad Andria, dall'amministratore della ditta che ha subito il furto, con sede nella città federiciana.
I ladri hanno avuto gioco facile, a quanto sembra, nonostante la presenza del guardiano che ha subito segnalato l'accaduto al 112. Il cantiere, subito raggiunto da una volante del Commissariato di P.S. di Bitonto per una prima constatazione dell'accaduto, non ha infatti un sistema di videosorveglianza. Le attività di indagine e di ricerca da parte delle forze dell'ordine sono iniziate subito dopo la denuncia, per un danno di circa 75.000 euro, non coperto da alcun tipo di assicurazione.
L'escavatore, in ogni modo, è stato ritrovato lunedì mattina dai militari dell'Aliquota Radiomobile nell'agro di Giovinazzo, in contrada Chiancheto. Non aveva fatto molta strada, quindi. È tornato nella disponibilità del legittimo proprietario, il quale ha tenuto a ringraziare calorosamente gli uomini dell'Arma per il lavoro svolto.
