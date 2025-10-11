Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo

Ancora furti di mezzi pesanti nell'area metropolitana di Bari. L'ultimo nei giorni scorsi, a, lungo la Poligonale, dove i ladri hanno portato via un escavatore di un'azienda di. Stavolta, però, l'ingombrante refurtiva è stata totalmente recuperata daidellanell'agro diI fatti risalgono a lunedì scorso, intorno alle ore 02.00, quando un escavatore completo di benna è stato rubato da alcuni ignoti che si sono introdotti direttamente all'interno del cantiere per il completamento dell', lungo la strada provinciale 218, in contrada Torre d'Agera, dove sono in corso dei lavori di scavo e movimento terra. Il fatto è stato denunciato in, ad, dall'amministratore della ditta che ha subito il furto, con sede nella città federiciana.I ladri hanno avuto gioco facile, a quanto sembra, nonostante la presenza del guardiano che ha subito segnalato l'accaduto al. Il cantiere, subito raggiunto da una volante delper una prima constatazione dell'accaduto, non ha infatti un sistema di videosorveglianza. Le attività di indagine e di ricerca da parte delle forze dell'ordine sono iniziate subito dopo la denuncia, per un danno di circa, non coperto da alcun tipo di assicurazione.L'escavatore, in ogni modo, è stato ritrovato lunedì mattina dai militari dell'nell'agro di Giovinazzo, in contrada Chiancheto. Non aveva fatto molta strada, quindi. È tornato nella disponibilità del legittimo proprietario, il quale ha tenuto a ringraziare calorosamente gli uomini dell'per il lavoro svolto.