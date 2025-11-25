I Carabinieri
I Carabinieri
Cronaca

Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo

L'episodio, avvenuto sabato in piazza Sant'Agostino, è stato raccontato da don Luigi Ziccolella durante l'omelia

Giovinazzo - martedì 25 novembre 2025 8.43
Uno, forse due colpi di pistola a salve sono stati esplosi in aria, sabato, a Giovinazzo. L'episodio è avvenuto in piazza Sant'Agostino, davanti ad alcuni passanti, fra cui don Luigi Ziccolella, parroco della chiesa Immacolata, che ha raccontato l'episodio domenica, nella omelia della celebrazione eucaristica dedicata ai giovani.

I fatti risalgono alla sera precedente, alle ore 21.45. Ad agire sono stati tre ragazzi a volto coperto a bordo di una Fiat Punto proveniente da via Marconi. Dettagli di cui i Carabinieri della Stazione cittadina sono venuti a conoscenza grazie alle testimonianze dirette. Uno dei tre, dopo avere estratto l'arma nei pressi di alcune attività commerciali, puntandola poi verso l'alto, ha esploso uno, forse due colpi in pistola in aria. Nessuno è rimasto ferito, ma è mistero sul movente del gesto.

Poi la fuga, sempre lungo via Marconi, la strada che conduce alla stazione ferroviaria. Sul posto, intanto, scattato l'allarme al 112 da parte di chi ha udito i colpi di arma da fuoco, sono prontamente arrivati i militari della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Molfetta che, al termine degli accertamenti, hanno recuperato sull'asfalto un bossolo espulso da una pistola scacciacani: la zona è stata circoscritta, il bossolo è stato fotografato e, infine, sequestrato, per essere analizzato.

Al vaglio degli investigatori, oltre ad eventuali testimonianze oculari, i filmati delle videocamere, pubbliche e private, disseminate lungo il percorso fatto dall'auto e ora in loro possesso. La speranza di far piena luce sull'episodio è infatti legata ai circuiti di videosorveglianza della zona, dai quali si spera di ricavare indizi utili.
  • Carabinieri Giovinazzo
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
25 novembre 2025 Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
25 novembre 2025 Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
Altri contenuti a tema
Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà Un 19enne di Bisceglie residente a Molfetta è incappato nei controlli dei Carabinieri alla periferia di Giovinazzo
Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo Il mezzo pesante, di proprietà di un'azienda di Andria, era sparito lunedì scorso da un cantiere di Bitonto
Divieto di balneazione, scattano le verifiche: sgomberata cala Porto Divieto di balneazione, scattano le verifiche: sgomberata cala Porto In azione la Capitaneria di Porto, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri. Controlli anche in via Marina e a Levante
Un mazzo di fiori per Carlo Legrottaglie davanti alla stazione dei Carabinieri di Giovinazzo Un mazzo di fiori per Carlo Legrottaglie davanti alla stazione dei Carabinieri di Giovinazzo Lo ha lasciato un passante. Un gesto semplice di grande umanità
Accoltellato, finisce in ospedale: arrestato un 70enne per tentato omicidio Accoltellato, finisce in ospedale: arrestato un 70enne per tentato omicidio L'episodio venerdì. «Se non te ne vai dal mio terreno ti uccido», avrebbe detto. L'uomo è in carcere, sequestrati quattro coltelli
«Scendi e dammi ste 50 euro». Estorsore incastrato all'appuntamento «Scendi e dammi ste 50 euro». Estorsore incastrato all'appuntamento Un 25enne di Giovinazzo è finito in manette dopo aver minacciato la madre di un disabile. All'appuntamento, si sono presentati i Carabinieri
In casa due armi, poi l'accusa di maltrattamenti. Arrestato due volte in 24 ore In casa due armi, poi l'accusa di maltrattamenti. Arrestato due volte in 24 ore In carcere un 38enne: sequestrate pistole e munizioni. Il giorno dopo è stato raggiunto da un'ordinanza del Tribunale di Bari
Raid dei vandali nella notte, pneumatici tagliati ad almeno 15 auto Raid dei vandali nella notte, pneumatici tagliati ad almeno 15 auto Gli episodi sono avvenuti principalmente in via Bitonto e in via Cairoli. Indagano i Carabinieri
Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
25 novembre 2025 Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
25 novembre 2025 Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
25 novembre 2025 Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
Scelta dopo la scuola media: appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
25 novembre 2025 Scelta dopo la scuola media: appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
“Il decalogo della non violenza " sarà presentato nell'Auditorium don Tonino Bello di Giovinazzo
25 novembre 2025 “Il decalogo della non violenza" sarà presentato nell'Auditorium don Tonino Bello di Giovinazzo
Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
24 novembre 2025 Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
Elezioni regionali, Luigi Lobuono ammette la larga sconfitta
24 novembre 2025 Elezioni regionali, Luigi Lobuono ammette la larga sconfitta
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.