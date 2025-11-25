Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo

Uno, forse due colpi di pistola a salve sono stati esplosi in aria, sabato, a Giovinazzo. L'episodio è avvenuto in piazza Sant'Agostino, davanti ad alcuni passanti, fra cui, parroco della chiesa, che ha raccontato l'episodio domenica, nella omelia della celebrazione eucaristica dedicata ai giovani.I fatti risalgono alla sera precedente, alle ore 21.45. Ad agire sono stati tre ragazzi a volto coperto a bordo di unaproveniente da via Marconi. Dettagli di cui idellasono venuti a conoscenza grazie alle testimonianze dirette. Uno dei tre, dopo avere estratto l'arma nei pressi di alcune attività commerciali, puntandola poi verso l'alto, ha esploso uno, forse due colpi in pistola in aria. Nessuno è rimasto ferito, ma è mistero sul movente del gesto.Poi la fuga, sempre lungo via Marconi, la strada che conduce alla stazione ferroviaria. Sul posto, intanto, scattato l'allarme alda parte di chi ha udito i colpi di arma da fuoco, sono prontamente arrivati i militari delladellache, al termine degli accertamenti, hanno recuperato sull'asfalto un bossolo espulso da una pistola scacciacani: la zona è stata circoscritta, il bossolo è stato fotografato e, infine, sequestrato, per essere analizzato.Al vaglio degli investigatori, oltre ad eventuali testimonianze oculari, i filmati delle videocamere, pubbliche e private, disseminate lungo il percorso fatto dall'auto e ora in loro possesso. La speranza di far piena luce sull'episodio è infatti legata ai circuiti di videosorveglianza della zona, dai quali si spera di ricavare indizi utili.