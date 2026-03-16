Disordini al termine della WSE Trophy
Disordini al termine della WSE Trophy
Cronaca

Disordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistola

Momenti di forte tensione dopo la finale al PalaPansini: cinque i bossoli rinvenuti dai Carabinieri. Sollecito: «Si faccia chiarezza»

Giovinazzo - lunedì 16 marzo 2026 10.08
Momenti di forte tensione, ieri, al termine della finale della WSE Trophy di hockey su pista, fra il Valongo e il Noisy. E proprio i tifosi transalpini si sono affrontati con un gruppo di giovinazzesi, in uno scontro culminato con l'esplosione di alcuni colpi di pistola: 5 i bossoli recuperati dai Carabinieri. Nessuno è rimasto ferito.

I fatti sono avvenuti al termine dell'ultimo atto della manifestazione europea organizzata a Giovinazzo, nella quale i portoghesi del Valongo hanno superato con il punteggio di 4-1 i francesi del Noisy. All'esterno del PalaPansini, infatti, i sostenitori d'oltralpe - un gruppo di alcune decine di persone - si sarebbero letteralmente scatenati, urinando sotto i palazzi popolari di viale Moro e danneggiando un portone. E nel trambusto del momento, sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco.
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Disordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistolaDisordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistola
Che non si fosse trattato del solito lancio di petardi l'hanno appurato i Carabinieri, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Molfetta, dopo aver fermato in via Daconto i tifosi francesi, hanno identificato alcuni giovinazzesi, per gli investigatori estranei al tifo organizzato. Nel sopralluogo in viale Moro sono stati rinvenuti, e sequestrati, 5 bossoli di pistola, alcuni rimasti conficcati nei muri. Nessuno è rimasto ferito.

Le indagini per accertare le responsabilità sono in svolgimento e andranno avanti sulla base dei circuiti di videosorveglianza. «Questo è il momento della fiducia nel lavoro degli inquirenti affinché quanto accaduto possa essere portato subito a chiarezza», ha detto il sindaco Michele Sollecito, in contatto con la Prefettura.
  • Carabinieri Giovinazzo
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