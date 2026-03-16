2 foto Disordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistola

Momenti di forte tensione, ieri, al termine della finale delladi hockey su pista, fra ile il. E proprio i tifosi transalpini si sono affrontati con un gruppo di giovinazzesi, in uno scontro culminato con l'esplosione di alcuni colpi di pistola:i bossoli recuperati dai. Nessuno è rimasto ferito.I fatti sono avvenuti al termine dell'ultimo atto della manifestazione europea organizzata a Giovinazzo, nella quale i portoghesi del Valongo hanno superato con il punteggio dii francesi del Noisy. All'esterno del PalaPansini, infatti, i sostenitori d'oltralpe - un gruppo di alcune decine di persone - si sarebbero letteralmente scatenati, urinando sotto i palazzi popolari di viale Moro e danneggiando un portone. E nel trambusto del momento, sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco.Che non si fosse trattato del solito lancio di petardi l'hanno appurato i, intervenuti sul posto dopo la chiamata al. I militari deldella, dopo aver fermato in via Daconto i tifosi francesi, hanno identificato alcuni giovinazzesi, per gli investigatori estranei al tifo organizzato. Nel sopralluogo in viale Moro sono stati rinvenuti, e sequestrati,, alcuni rimasti conficcati nei muri. Nessuno è rimasto ferito.Le indagini per accertare le responsabilità sono in svolgimento e andranno avanti sulla base dei circuiti di videosorveglianza. «Questo è il momento della fiducia nel lavoro degli inquirenti affinché quanto accaduto possa essere portato subito a chiarezza», ha detto il sindaco, in contatto con la