In casa 1,3 chilogrammi di hashish. Trovate anche 97 pasticche di ecstasy

Scatta il controllo domiciliare e ili trovano conoltre. Sono finiti in manette undi Giovinazzo e unadi Bari, incensurati, accusati, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni.I fatti risalgono allo scorso giovedì, quando i militari della, impegnati in un servizio di osservazione, si sono presentati a casa dell'uomo, un monovano in via D'Azeglio. E, sebbene non abbia precedenti con la giustizia, sull'uscio non vi sono arrivati per caso. Una perquisizione mirata, insomma, durante la quale sono stati trovati oltre, suddivisi in tre panetti dae da, oltre ad un pezzo dacustoditi in un armadio.E non è tutto: durante la perquisizione sono spuntati puresuddivisi inciascuna contenute in un bicchiere sul ripiano della credenza. Le sostanze, con 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, sono stati sequestrati dai militari con, trovati su un tavolino. Il, dopo la convalida di venerdì, è stato condotto nel carcere di Bari, mentre laè già tornata in libertà.Il giudice del, infatti,ha ritenuto di ​«non convalidare il suo arresto - hanno detto gli avvocati- alla luce della circostanza che gli elementi in suo possesso escludono un suo coinvolgimento nella consapevolezza della detenzione delle sostanze».