Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne

Quando è scattato l'inseguimento, aiè passato per la mente di tutto. Alla fine era questione di. Un telefono che l'uomo, un, non poteva avere: l'uomo, dopo aver speronato una pattuglia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tre i militari rimasti feriti.La movimentata notte, fra martedì e mercoledì scorsi, ha avuto inizio in via Molfetta, quando i militari dopo aver visto una- erano le ore 02.35 - hanno intimato l'alt al conducente. E quando l'uomo ha visto la paletta alzata ha fatto la sua scelta: pedale a tavoletta e via. I militari dellahanno ingaggiato un inseguimento per la città che li ha condotti in viale Moro, dove il conducente ha tentato di colpire una vettura del, e in via Balilla.Ed è qui che il 30enne alla guida ha speronato la pattuglia dell', danneggiandola, mentre la sua auto è finita contro un palo della segnaletica in via Giulio di Bari. I militari credevano che fosse calato il sipario. Ed invece l'uomo, indomito, ha ripreso la fuga, cercando di darsela a gambe. Ma aveva i minuti contati. È stato fermato poco dopo, non prima di aver aggredito con calci e pugni due appuntati e un carabiniere, finiti all'ospedaleNell'auto è stato ritrovato uno smartphone, sequestrato, che il, sottoposto alla misura di prevenzione di polizia dell'avviso orale, non «poteva possedere o utilizzare». L'uomo, denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e difeso dall'avvocato, ha ottenuto gli arresti domiciliari.