Tornano a Giovinazzo le "Cene d'Autore" di Culturaly

Quest'anno, come già accade da diversi anni, riprende il format targatoche ha già riscosso apprezzamenti in altre edizioni:Obiettivo della manifestazione/evento è il coinvolgimento dei partecipanti in un connubio fra degustazione e cultura attraverso un percorso enogastronomico proposto da una attività di ristorazione cittadina e la presenza di personalità di spicco del mondo culturale pugliese.si svolgerà a Giovinazzo il prossimo 23 maggio, a partire dalle ore 20,30 nel ristorante-pizzeria "Al Cantagallo" in via Molfetta. Ospite d'onore della serata sarà la coppia artistica e nella vita formata daVerranno presentati due libri scritti dall'attore barese(Edizioni Radici Future) e seguirà un articolato dibattuto sull'origine di queste opere e sui temi che hanno ispirato l'autore. Condurrà la serata Mario Valentino.La serata sarà ulteriormente allietata da intrattenimento musicale a cura dal trio formato da Mina Signorile (voce) Michele Fiorentino (flicorno) e Marco De Marinis (pianoforte).