Fine settimana con "FestivalMar" a Giovinazzo

Letteratura e musica. Questo il mix perfetto proposto dalla rassegnaevento organizzato dall'che andrà in scena a Giovinazzo nelle serate del 22 e 23 luglio. La due giorni si pone come obiettivo quello di miscelare esperienze di carattere culturale, con la valorizzazione delle eccellenze del territorio in campo enogastronomico e si pone come un vero e proprio esperimento sociale.Si parte questa sera, 22 luglio, alle 20.00 alla Vedetta sul Mediterraneo, con la presentazione del volume "Imparate dal Sud- Lezione di sviluppo all'Italia" diCon l'autore ci sarà anche, direttrice generale di Acquedotto Pugliese, che illustrerà alcune attività dell'ente al servizio del territorio. Le riflessioni del testo scritto dall'ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, nonché docente universitario, faranno emergere un Mezzogiorno che ha molti più meriti nella crescita del Paese di quanti il mainstream voglia riconoscerne.La prima serata proseguirà con il prof.docente all'Università Federico II di Napoli, il quale illustrerà il processo di spumantizzazione di alcune cultivar pugliesi e del sud. Inevitabile il brindisi finale condito da molto bollicine.La seconda serata si terrà domenica 23 luglio, in piazzale Aeronautica Militare e partirà alle 21.00. Sarà quella l'occasione per la prima esibizione dal vivo della bandformazione capace di riarrangiare in maniera accattivante brani celeberrimi del repertorio italiano ed internazionale. L'ingresso è gratuito.