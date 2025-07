“Chest nun è ‘a terra mia”, James Senese a Giovinazzo per FestivalMar

Powered by

Torna a Giovinazzo, nella bella cornice di piazzale Aeronautica Militare, la rassegna, giunta alla sua quarta edizione.Quest'anno arriverà in riva all'Adriatico Meridionale il maestro James Senese, che a Giovinazzo terrà una delle tappe del suo "Ottant'anni tour", presentando il suo ultimo lavoro intitolatoe riprorrà i suoi intramontabili cavalli di battagliaSi tratta di una grande festa in riva al mare - come ricordato più volte dagli organizzatori - e di una serata all'insegna della musica d'autore. L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti e l'evento è inserito nel vasto cartellone "Giovinazzo Estate 2025" varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.