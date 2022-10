Culturaly Giovinazzo, il presidente sarà Giuseppe Marcotrigiano

Il nuovo consiglio direttivo dell'associazione culturale e musicaleè già operativo dal 15 ottobre e lo sarà per i prossimi due anni. Alla sua testa ci sarà il presidente elettoÈ questo è ciò che ci ha raccontato negli scorsi giorni a proposito di elezioni e di obiettivi da perseguire.«Sono orgoglioso di poter rappresentare i soci di Culturaly e sono grato a loro per la fiducia accordatami - ha subito affermato il presidente Giuseppe Marcotrigiano -. In questo nuovo biennio che ci apprestiamo a percorrere proveremo a fare un passo in avanti. Infatti, pur mantenendo le nostre iniziative, collaudate prerogative storiche, andremo un po' più in alto. Innanzitutto, presenteremo la nostra candidatura al bando inerentecon un progetto sempre più rivolto a far diventare la manifestazione attrattiva per un pubblico, oltre che cittadino, anche regionale ed extraregionale. In fondo per Giovinazzo è la più importante manifestazione invernale, divenuta tra i fiori all'occhiello della nostra bella città. Continueremo a sviluppare i progetti dinell'ambito del più ampio contenitore dell'annuale "che ricorre il 21 giugno. Tra le manifestazioni, inoltre, riproporremoche hanno avuto riscontro ampiamente positivo sia da parte di chi si è esibito che da parte di chi vi ha assistito. Proveremo ad organizzare sempre più contenuti culturali, sviluppando al meglio il formate organizzando incontri su temi ambientali in assonanza con le emergenze che stanno interessando il territorio cittadino, regionale e nazionale.Anche i temi della solidarietà saranno oggetto della nostra attenzione: verranno trattati nel solco del servizio di volontariato volto all'aiuto delle persone meno fortunate di noi. Insomma - ha proseguito il nuovo presidente Marcotrigiano - Culturaly proverà, con l'impegno di tutti i soci attuali e futuri, a contribuire e rendere la nostra città più accogliente, ecosostenibile, culturalmente interessante oltre che ovviamente turisticamente più attrattiva. Lo scopo è quello di provare a varcare i confini cittadini per diffondere questi valori e questi progetti fuori da Giovinazzo affinché la nostra città diventi punto di riferimento di chi giunge in Italia per passare momenti di svago conditi di contenuti. Noi ci proveremo. Speriamo di riuscirci. Saremo pronti ad accogliere chiunque voglia condividere con noi questi progetti», ha concluso il numero uno di Culturaly.Chi vuol seguire le attività associative di Culturaly, oltre che iscriversi, può contattare sulle pagine social il direttivo.