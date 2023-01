I Terraròss fanno ballare il pubblico di Giovinazzo in una fredda sera di gennaio

14 foto I Terraròss in concerto a Giovinazzo

Energia pura e ritmo incalzante nel concerto deiproposto e organizzato dall'associazione culturale e musicale Culturaly con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, appendice ai Fuochi di Sant'Antonio Abate, rinviato domenica 22 gennaio per maltempo.Uno sfavillio di sonorità ieri sera, 23 gennaio, grazie alla formazione pugliese protagonista sul palco di piazza Vittorio Emanuele II. Nella loro musica, apprezzata in Italia e all'estero, c'è fusione perfetta tra suoni che rimandano ad elementi della tradizione popolare della nostra terra e si uniscono alla ricerca innovativa di linguaggi musicali ben intrecciati a un sound moderno e attuale.Il concerto, svoltosi a Giovinazzo, ha entusiasmato il pubblico con tarantella, pizzica e musica folk dalle effervescenti note. Circa cinquecento persone hanno sfidato il freddo riscaldandosi e ballando i circa venti brani eseguiti, un repertori fatto di "corsi e ricorsi storici", come amano dire, attraverso musica senza tempo e senza età.Inizio frizzante con la "Tarantella dello spilorcio", seguita da una pizzica che il pubblico ha seguito con il battere delle mani e una "Tammurriata" che, come ha affermato Dominique Antonacci, assomiglia alla musica dance "Scem all alive-andiamo a raccogliere le olive" e poi un ritorno indietro con belle pagine di musica tra cui "Abbasce alla marine" miscelata in medley con il brano dance "Sobabini" e tanta altra bella musica.Per la formazione, originaria di Palagianello e Mottola, cittadine in provincia di Taranto e vicinissime per cultura all'area del Barese, fare spettacolo è vera e propria arte che ingloba sonorità sempre coinvolgenti per un pubblico che si lascia trasportare.Loro si presentano come suonatori e menestrelli della bassa Murgia; nel gruppo ci sono musicisti e danzatrici. La band dei Terraròss nata nel 2006 attualmente è composta da Dominique Antonacci (voce, tamburello, percussioni, kick, cajon, snare); Giuseppe De Santo (voce, chitarra); Anna Rita Di Leo (voce, tamburello); Stefano Pepe (bidonbasso);Vito Gentile (fisarmonica);Carlo Porfido (violino);Ciccio Raguso (voce, tamburello, fisarmonica); Nico Vignola (mandolino); Caterina Totaro (Danzatrice); Miriana Gentile (Danzatrice); Ornella Cavallo (Danzatrice); Paolo Bruno (Danzatore).«La nostra musica è trasversale, si colloca dovunque, è senza tempo perché compie un viaggio indietro di duemila anni fa, ed è sempre attuale - ha affermato il frontman dei Terraròss Dominique Antonacci -. Può cambiare qualcosa negli arrangiamenti ma in fondo è musica legata alle tradizioni. Mi piace seguire dal palco la gente che abbiamo davanti in piazza, perché il repertorio varia e segue la partecipazione e l'entusiasmo delle persone. Noi seguiamo il loro linguaggio del corpo che si mescola alla nostra musica e diventa tutt'uno».Nei loro seguitissimi concerti, ed anche a Giovinazzo, folk, musica popolare e tradizionale della terra di Puglia sono stati elementi di grande presa sul pubblico dando conferma del talento artistico e musicale che dalla nostra regione si muove verso orizzonti sempre più ampi.