Torna a Bisceglie il festival "42 gradi - idee sostenibili"

«Oggi mi manca quel momento in cui, di fronte al cibo, prima d'incominciare il pasto, si fa una pausa di preghiera, un ringraziamento. Avverto questa mancanza per come stiamo vivendo: per quello che sta succedendo a Gaza e in molte altre parti del pianeta, ma anche per quello che vedo accumularsi ogni giorno nel cesto della spazzatura. Pensarci e poi provare a tradurre quello che pensiamo in un'azione. Questo tenta 42gradi", Carlo Bruni.Il festival 42Gradi – idee sostenibili torna a Bisceglie dal 23 al 27 luglio 2025, con la sua sesta edizione intitolata "da consumarsi entro...". Un'espressione familiare, stampata su ogni prodotto che portiamo in casa, diventa la chiave per leggere un presente che rischia di marcire in anticipo. Un tema che è anche una scadenza collettiva, un invito a riflettere su ciò che ci resta per cambiare il mondo.L'alimentazione infatti è il filo rosso che attraversa l'intero programma: un fatto quotidiano, personale e apparentemente banale che, in realtà, rivela una dimensione politica, ambientale e culturale profonda. Il festival affronta il cibo da quattro angolazioni: come lo produciamo, tra agricoltura intensiva, distribuzione globale e sfruttamento umano e ambientale; come lo consumiamo, tra cultura, abitudini e disturbi del comportamento alimentare; come lo sprechiamo, con un terzo della produzione mondiale che finisce nella spazzatura; come lo neghiamo, là dove la fame è ancora un'arma deliberata e una violazione di diritti.Quattro percorsi, quattro domande, un solo centro: il cibo racconta chi siamo, come abitiamo il pianeta, quanto siamo disposti a cambiare. Con la guida scientifica di Mario Tozzi, tra gli ospiti di quest'edizione: Paolo Di Paolo, scrittore, conduttore radiofonico, il 23 in dialogo con i finalisti del Premio Megamark che inaugurano il festival con il contributo dell'attore Valerio Aprea. Attore invitato poi, il 24, a proporci, con il monologo "Gola", il punto di vista di Mattia Torre sul rapporto degli italiani con il cibo. E anche Sabrina Giannini, giornalista investigativa e autrice di inchieste sull'impatto delle filiere alimentari, Leonardo Mendolicchio, psichiatra esperto di disturbi del comportamento alimentare e Antonio Decaro, già sindaco di Bari e presidente della Commissione Europea per l'Ambiente, il Clima e la Sicurezza alimentare.Linea d'Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro, sistemaGaribaldi, Carlo Bruni, Viviana Peloso, Francesco Bombini e Mauro Mastrototaro, insieme per la realizzazione di un progetto che annovera molte associazioni "complici", sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Città di Bisceglie e soprattutto da una serie di imprese che hanno scelto di scendere in campo come: Rilegno, Megamark, ManziMarmi, Tersan, Sfregola. Fra i 42 scalini di via porto e gli spazi delle Vecchie Segherie Mastrototaro, il festival accende la città di Bisceglie con performance, incontri, laboratori e letture. Un'occasione per fare il punto su ciò che sta per scadere e su ciò che può ancora generare futuro. Il programma completo disponibile dal prossimo 4 luglio sul sito ufficiale di 42 gradi.