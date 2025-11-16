Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione

Un'edizione da record

Un mix di musica e comicità sul palco di "Una bella serata"

Una vera e propria festa della: è stata questa l'atmosfera che si è respirata ieri, 15 novembre, alla Fiera del Levante in occasione di "Una bella serata", la cerimonia di premiazione deidella 13esima edizione del concorso "Orizzonti Solidali", promosso dalla, onlus dell'omonimo Gruppo.Il bando "" si conferma un pilastro per il Terzo Settore pugliese, registrando una crescita continua sia in termini di fondi messi a disposizione che di iscrizioni. Quest'anno, infatti, la partecipazione ha toccato un record assoluto:e uneuro per i 15 progetti vincitori.Nel corso della cerimonia, condotta dal molfettese Pako Carlucci, sono state annunciate e presentate le iniziative vincitrici di questa edizione, le cui finalità spaziano dall'erogazione gratuita di mammografie, al recupero di aree verdi, fino ad attività di inclusione sociale per persone con disturbo dello spettro autistico. A questo si aggiungono strumenti creativi per l'apprendimento, come un gioco da tavolo educativo, e iniziative artistiche per adolescenti, come laboratori di teatro e incontri freestyle.Accanto alla presentazione e premiazione, la serata è stata arricchita da un: si sono alternati momenti di puro intrattenimento grazie alla performance artistica della prestigiatrice francese, del campione di magia, del duo acrobaticoe deldirettamente da Barcellona. A strappare un sorriso è stato il duo comicocon una stand up comedy in grado di ironizzare sulle dinamiche di coppia e vicende amorose.

Il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark:

Quest'anno abbiamo ricevuto 553 domande di partecipazione, un numero che ci ha sorpresi. Questa enorme risposta ha un doppio volto: da un lato, c'è un grande entusiasmo, ma dall'altro c'è anche un evidente bisogno di iniziative a sostegno del Terzo settore. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di valorizzare le persone e le relazioni, sostenendo progetti che possano migliorare la vita di chi è più fragile. Bisogna scoprire la gioia del donare, perchè arricchisce la propria qualità di vita.

"Una bella serata" si è conclusa con un bilancio che ha ampiamente soddisfatto le aspettative, testimoniato dal. Ancora una volta, la massiccia e calorosa partecipazione ha dimostrato non solo un bisogno di queste iniziative, ma anche un forte entusiasmo per la loro realizzazione, oltre che rafforzare l'impegno della Fondazione Megamark verso le