Novembre in Puglia
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere

Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese

Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025
È iniziata la stagione autunnale e, nonostante il calo delle temperature, la Puglia continua a stupire con una ricca proposta di eventi. Vi presentiamo una carrellata di iniziative in programma per il mese di novembre in tutta la regione.

Spinazzola, Sagra del Fungo Cardoncello
Torna anche quest'anno a Spinazzola l'imperdibile appuntamento con la Sagra del fungo cardoncello: l'evento che valorizza e promuove il territorio e i prodotti tipici della Murgia. Quest'anno la sagra si svolgerà nel weekend di sabato 1 e domenica 2 novembre.

San Ferdinando di Puglia, Fiera del Carciofo
Dal 13 al 16 novembre San Ferdinando ospiterà la 65ª edizione della Fiera del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo. Un appuntamento che, da 64 anni, celebra le eccellenze locali.

Bisceglie, Calici nel Borgo Antico
Tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo: dal 31 ottobre al 2 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie.

Ruvo, Sagra del Fungo Cardoncello
La città è pronta a vivere una notte da ricordare. In occasione della 20ª edizione della Sagra del Fungo Cardoncello, sabato 8 novembre, a partire dalle 21.00, il cuore di Ruvo di Puglia si trasformerà in un'esplosione di sapori, colori e musica.

Modugno, Wine & Food Festival
Il 31 ottobre e 1° novembre il centro storico si accenderà di luci, profumi e musica per la quarta edizione del Wine & Food Festival – Modugno sotto la Motta.

Trinitapoli, Sagra del Carciofo
Torna uno degli eventi più attesi dell'anno: la Sagra del Carciofo di Trinitapoli, giunta alla sua sedicesima edizione. Dal 28 al 30 novembre 2025, la città si animerà con tre giornate dedicate ai sapori autentici della Puglia.

Bari, Galà dell'Olio
Sabato 1 e domenica 2 novembre Bari ospita il Galà dell'Olio, l'evento che valorizza l'eccellenza dell'olivicoltura italiana. Ospite speciale della seconda serata: Nina Zilli.






Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
Premio "Matteotti " 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
31 ottobre 2025 Premio "Matteotti" 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
31 ottobre 2025 Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
31 ottobre 2025 Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
31 ottobre 2025 Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche "
31 ottobre 2025 Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche"
Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
31 ottobre 2025 Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
