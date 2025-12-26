Speciale
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
Domenica 28 dicembre ultimo appuntamento dell’anno in libreria
Giovinazzo - venerdì 26 dicembre 2025 Sponsorizzato
Un incontro dedicato alla filosofia, alla storia delle idee e ai grandi conflitti intellettuali della modernità. Si conclude così il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, dove domenica 28 dicembre, alle 11:00, sarà presentato il nuovo libro di Marcello Veneziani, "Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo" (Marsilio Editori). A dialogare con l'autore sarà Ilaria Ficarella.
Grazie all'evento organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, sarà esplorata un'opera che conduce il lettore dentro le vite parallele, e sorprendentemente intrecciate, di due giganti del pensiero: Friedrich Nietzsche e Karl Marx.
Il libro indaga i punti di contatto tra le loro biografie e le loro visioni del mondo: la predilezione per i greci e la teofobia, il sogno romantico, tra Prometeo e Dioniso.
Parallelamente, vengono ricostruite le passioni divergenti che plasmarono i loro sistemi filosofici: la natura, la solitudine e l'arte per Nietzsche; la storia, le masse e l'economia per Marx. Ne emerge un racconto dinamico, avvincente, in cui le idee diventano personaggi e la filosofia un terreno di scontro, di rivelazione e di futuro.
Il volume offre così due ritratti speculari dei "profeti della modernità", tra la morte di Dio e la fine dell'uomo: un'eredità che ancora oggi influenzano il dibattito culturale e politico. Un invito a restituire "vita e umanità" a due figure spesso imprigionate nei loro miti, e a riconoscersi, dialogare e confrontarsi al di là delle appartenenze.
Grazie all'evento organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, sarà esplorata un'opera che conduce il lettore dentro le vite parallele, e sorprendentemente intrecciate, di due giganti del pensiero: Friedrich Nietzsche e Karl Marx.
La filosofia per leggere il presenteIl punto di partenza è un incontro immaginario del 5 maggio 1882, a Nizza, tra i due, entrambi reduci da un viaggio nel Mediterraneo alla ricerca di sole, salute e quiete. Da questo spunto, Veneziani costruisce un affascinante artificio narrativo che gli permette di esplorare affinità, divergenze e destini incrociati dei due pensatori che avrebbero sconvolto il Novecento.
Il libro indaga i punti di contatto tra le loro biografie e le loro visioni del mondo: la predilezione per i greci e la teofobia, il sogno romantico, tra Prometeo e Dioniso.
Parallelamente, vengono ricostruite le passioni divergenti che plasmarono i loro sistemi filosofici: la natura, la solitudine e l'arte per Nietzsche; la storia, le masse e l'economia per Marx. Ne emerge un racconto dinamico, avvincente, in cui le idee diventano personaggi e la filosofia un terreno di scontro, di rivelazione e di futuro.
Il volume offre così due ritratti speculari dei "profeti della modernità", tra la morte di Dio e la fine dell'uomo: un'eredità che ancora oggi influenzano il dibattito culturale e politico. Un invito a restituire "vita e umanità" a due figure spesso imprigionate nei loro miti, e a riconoscersi, dialogare e confrontarsi al di là delle appartenenze.