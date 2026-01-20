Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”

Sono partiti ufficialmente gli stage promossi dacollegati all'che ha premiato al Gran Shopping di Molfetta i neodiplomati con il massimo dei voti agli ultimi esami di maturità, provenienti dalleL'azienda, con sede a Molfetta, ha attivamente collaborato all'iniziativa proponendo, con l'obiettivo di trasformare il merito scolastico in unTra i primi partecipanti alla nuova esperienza ci sono, che hanno iniziato i loro stage rispettivamente nei settori HR (Human Resources) e Welfare di Network Contacts. Per entrambe,, queste prime settimane rappresentano una vera e propria immersione nelle dinamiche aziendali quotidiane, tra incontri con i team interni, affiancamenti operativi e attività pratiche che favoriscono la comprensione dei processi organizzativi.Abbiamo chiesto a loro e alquali competenze siano davvero utili ai giovani per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Per le stagiste, la parola chiave è: sapersi adattare a contesti diversi e affrontare le difficoltà con spirito di problem solving.Dal punto di vista di Saitti, è altrettanto importante che i giovani non si limitino a osservare, ma«Capire le dinamiche aziendali, i ruoli e l'approccio con colleghi e responsabili — spiega — è fondamentale per costruire un proprio percorso professionale. Gli stage non sono solo un passo formativo, ma un primo vero contatto con ciò che il lavoro richiede».Network Contacts, realtà con oltre 4.000 collaboratori operante nei servizi di outsourcing e tecnologie dell'informazione, punta così a dare concretezza alla transizione scuola-lavoro. Gli stage proposti agli studenti di "100x100 Maturi", personalizzati in base al background e alle inclinazioni di ciascun giovane, spaziano tra aree come risorse umane, organizzazione interna, marketing, customer experience e servizi digitali.Una partnership di prestigio per il Viva Network che ha voluto così dare concretezza alle premiazioni di "100x100 Maturi": non solo una targa celebrativa da conservare, ma unper iniziare a vivere il mondo del lavoro dopo la scuola.