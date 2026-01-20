Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”
Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”
Attualità

Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”

Esperienze sul campo per Simona e Grazia, studentesse premiate dal Viva Network

Giovinazzo - martedì 20 gennaio 2026 10.23
Sono partiti ufficialmente gli stage promossi da Network Contacts collegati all'iniziativa "100x100 Maturi", l'evento del Viva Network che ha premiato al Gran Shopping di Molfetta i neodiplomati con il massimo dei voti agli ultimi esami di maturità, provenienti dalle scuole di Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.

L'azienda, con sede a Molfetta, ha attivamente collaborato all'iniziativa proponendo percorsi formativi di due mesi rivolti ai diplomati premiati, con l'obiettivo di trasformare il merito scolastico in un primo approccio concreto al mondo del lavoro.

Tra i primi partecipanti alla nuova esperienza ci sono Simona e Grazia, entrambe di Giovinazzo, che hanno iniziato i loro stage rispettivamente nei settori HR (Human Resources) e Welfare di Network Contacts. Per entrambe, diplomate al "Fornari" di Molfetta, queste prime settimane rappresentano una vera e propria immersione nelle dinamiche aziendali quotidiane, tra incontri con i team interni, affiancamenti operativi e attività pratiche che favoriscono la comprensione dei processi organizzativi.

Abbiamo chiesto a loro e al direttore generale Giulio Saitti quali competenze siano davvero utili ai giovani per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Per le stagiste, la parola chiave è versatilità: sapersi adattare a contesti diversi e affrontare le difficoltà con spirito di problem solving.

Dal punto di vista di Saitti, è altrettanto importante che i giovani non si limitino a osservare, ma inizino subito a sperimentare attivamente il contesto lavorativo: «Capire le dinamiche aziendali, i ruoli e l'approccio con colleghi e responsabili — spiega — è fondamentale per costruire un proprio percorso professionale. Gli stage non sono solo un passo formativo, ma un primo vero contatto con ciò che il lavoro richiede».

Network Contacts, realtà con oltre 4.000 collaboratori operante nei servizi di outsourcing e tecnologie dell'informazione, punta così a dare concretezza alla transizione scuola-lavoro. Gli stage proposti agli studenti di "100x100 Maturi", personalizzati in base al background e alle inclinazioni di ciascun giovane, spaziano tra aree come risorse umane, organizzazione interna, marketing, customer experience e servizi digitali.

Una partnership di prestigio per il Viva Network che ha voluto così dare concretezza alle premiazioni di "100x100 Maturi": non solo una targa celebrativa da conservare, ma un piccolo trampolino di lancio per iniziare a vivere il mondo del lavoro dopo la scuola.
