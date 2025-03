Torna 2hands Giovinazzo. Il 16 marzo pulizia della spiaggia della "Torretta"

Con l'avvicinarsi della primavera tornano le azioni di pulizia del territorio da parte dell'associazione ambientalistasarà la volta del litorale nella zona cosiddetta della "Torretta", a Ponente. L'appuntamento è fissato per le 10.30 nel piazzale antistante, sul lungomare Marina Italiana.Ma l'ambientalismo non ha senso se non si coinvolgono i giovanissimi e quindi prosegue un percorso didattico-educativo all'interno degli Istituto Comprensivi della città.«A partire dal- si legge in una nota dell'associazione - 2hands sarà impegnata ogni venerdì mattina nel consueto progetto con le scuole primarie giovinazzesi che ogni anno viene richiesto e seguito attivamente dai ragazzi. Si tratta di una serie di incontri volti a sensibilizzare i più piccoli sull'importanza della tematica ambientale tramite giochi e attività creative ed in collaborazione con IMPREGICO e il Comune di Giovinazzo sarà data la possibilità di visitare anche il punto ecologico nei pressi del Campo sportivo».proseguirà poi la serie di "clean-up", come vengono chiamati con un anglicismo, anche nel mese di aprile. Ecco il calendario completo di interventi a tutela del litorale, delle campagne e dell'ambiente urbano:pulizia del tratto di costa tra l'ex Macello e la Trincea, mentreverrà ripulito il tratto di costa tra la Cappella e il Punto di Primo Intervento, sul lungomare Esercito Italiano, a Levante.In estate l'attività andrà intensificandosi con eventi rivolti soprattutto ai più giovani ed una collaborazione più stretta con altre realtà del territorio. «Una grande novità del 2025 - spiegano ancora le ragazze ed i ragazzi di- sarà l'attivazione del percorso PTCO (alternanza scuola-lavoro) con il Liceo "Spinelli" di Giovinazzo, in cui si tratteranno tematiche quali la gestione dei dati con software specifici e la comunicazione di questi per produrre report scientifici. L'idea alla base è quella di portare alla luce la necessità della sensibilizzazione ambientale, che non deve essere solo un'abitudine saltuaria, ma una costante nella vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito scolastico dove vengono formati i cittadini del presente e del futuro. I progetti intendono consolidare il rapporto tra giovani e consapevolezza sociale, dove l'ambiente gioca un ruolo cruciale nella quotidianità del cittadino nella comunità».Loro continuano a "metterci le mani", come recita lo slogan che hanno scelto ed è possibile seguire le loro attività anche attraverso i canali social. Unire le forze e sostenerli ci sembra cosa buona e giusta da parte di tantissimi "adulti" che troppo spesso parlano ed assai meno operano fattivamente sul territorio. Alcuni li affiancano ormai da tempo, altri possono avvicinarsi. La risposta all'inciviltà, resta l'azione.