2hands Giovinazzo, il 30 settembre pulizia della costa verso Molfetta

L'associazione ambientalistaeffettuerà una nuova pulizia della costa giovinazzese. Le operazioni avranno luogo il prossimo 30 settembre, alle 10.30, nella zona detta del "Sabbione", lungo il litorale che porta a Molfetta.Questo intervento si inserisce nella quinta giornata nazionaleun'iniziativa che ha già visto la partecipazione di migliaia di volontari lungo la costa adriatica. L'Adriatic Heroes Day è un evento realizzato in partnership con Inco Molfetta e l'Agenzia Italiana per la Gioventù, grazie al sostegno del programma europeo Erasmus+ e al progetto vincitore "Operation Adriatic Heroes". Piantando.it è il partner tecnico e certificatore degli Adriatic Heroes Days grazie al progetto Plastic Pull.«Invitiamo tutti i cittadini di Giovinazzo - scrivono i giovani volontari - ad unirsi a noi in questa giornata speciale, per contribuire attivamente alla tutela del nostro mare e alla salvaguardia dell'ambiente. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti».Per maggiori informazioni sull'evento e per registrarsi è possibile visitare il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cleanup-sabbione-beach-adriatic-heroes-day-5-724910806737?aff=oddtdtcreator