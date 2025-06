Certificazioni Cambridge, grandi risultati per gli alunni della "Buonarroti" di Giovinazzo

Grande soddisfazione all'per i brillanti risultati raggiunti dagli alunni che hanno recentemente conseguito le certificazioniUn traguardo significativo che conferma l'impegno dell'istituto nel promuovere percorsi formativi di qualità, orientati allo sviluppo delle competenze linguistiche in un'ottica europea.Il progetto, realizzato nell'ambito del PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Azione 1.4.1 "Intervento straordinario finalizzato al potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (codice progetto PNRR M4C1I1.4-2022-65), ha coinvolto un gruppo selezionato di studenti in un percorso intensivo di 30 ore. Le attività didattiche sono state condotte dalle insegnanti di lingua inglese dell'istituto, prof.ssa Giovanna Savino e prof.ssa Silvia Mezzina, in collaborazione con le esperte madrelingua della scuola Just British di Bitonto, consolidata realtà nella formazione linguistica del territorio.«Il conseguimento delle certificazioni Cambridge rappresenta un riconoscimento prestigioso, valido a livello internazionale, che arricchisce il curriculum dei nostri studenti e apre loro nuove opportunità – ha dichiarato con orgoglio la dirigente scolastica, prof.ssa– ma soprattutto è il risultato di un lavoro sinergico tra scuola, famiglie e territorio. Ringrazio con gratitudine le docenti di inglese dell'istituto e le esperte della scuola Just British per la professionalità e la passione con cui hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso.»Durante le lezioni, gli studenti hanno potuto potenziare tutte e quattro le abilità linguistiche – comprensione e produzione scritta e orale – secondo i rigorosi standard internazionali della Cambridge Assessment English. Il clima motivante e coinvolgente ha reso l'apprendimento stimolante e ha favorito una preparazione efficace, culminata con l'esame finale sostenuto sabato 7 giugno presso la sede della scuola secondaria di I grado.Il progetto si inserisce in una visione educativa più ampia che valorizza le competenze trasversali e la cittadinanza europea, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.Con questo importante risultato, l'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" conferma ancora una volta il proprio impegno nell'innovazione didattica e nella promozione dell'eccellenza, investendo sul talento e sulle potenzialità dei propri alunni.Elenco degli studenti che hanno conseguito le certificazioni Cambridge• Macina Alessandro 1C• La Grasta Cristian 2A• Bartoli Alessandro 2A• Teatino Dario 2A• Calenzo Arianna 3^A• Di Giuseppe Alessia 3^A• Maldari Giuseppe 3^A• Girolamodibari Vittoria 2A• Ivona Chiara 2B• Misurelli Sonia 3^D• Debiase Giuseppe 3^A• Casucci Stella Rita 3^C• Doliciamore Vincenzo Paolo 3^D• Macina Giuseppe 3^D• Labianca Alessia 3^D• Stea Giada 3^B• Rella Giuseppe 3^B• Squeo Giacomo 3^A• Fiorentino Giuseppe 3^ AVolpicella Marianna 3^ DVenneri Zoe 3^ D• Annese Federica 3^A• Cantatore Daniele 3^B• Pasqualoni Michele 3^A• Zelano Alice 3^D