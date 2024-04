Educazione ambientale, 2hands Giovinazzo e le scolaresche ripuliscono il litorale di Levante

Di seguito il comunicato dell'associazionesull'attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole cittadine.In quest'anno associativo, i volontari dihanno voluto incentrare le loro attività sulla sensibilizzazione nelle scuole, luoghi in cui vengono formati le cittadine e i cittadini del futuro. La tematica ambientale è ormai ben presente nei programmi scolastici e i bambini sono già ben attenti e consapevoli dell'importanza della sensibilizzazione.Tuttavia, 2hands Giovinazzo ha pensato di proporre alle scuole elementari e medie della città un programma volto alla sensibilizzazione dei più piccoli sul problema dell'inquinamento, con risultati del tutto confortanti. Il progetto, intitolato Amica Natura - Differenziamoci, si sviluppa nei mesi di aprile e maggio, vedendo protagoniste le scuole primarie Bosco-Buonarroti e quelle dell'infanzia Woytila e Pansini. Il programma prevede giornate teoriche in cui viene presentata 2hands nelle scuole e dove vengono mostrati video di persone che inquinano, seguiti dalla dimostrazione dei corretti comportamenti.Ci sono stati anche momenti interattivi caratterizzati da quiz sulla differenziata e piccoli clean-up all'interno della scuola dove si sono raccolti oggetti sparsi da posizionare nel corretto mastello.Da citare è anche la fondamentale collaborazione che 2hands Giovinazzo vanta con Impregico. Il 17aprile, infatti, la ditta ha chiuso il proprio centro comunale di raccolta per ospitare i bambini dellamostrando loro cosa accade una volta conferiti i rifiuti correttamente nei mastelli.Impregico in più si è resa disponibile donando alle varie scuole mastelli per la raccolta di plastica e carta e compostiere.Quando alle classi venivano mostrate immagini di paesaggi naturali mozzafiato, i bambini confessavano che ciò ispirava loro pulizia, gioia, serenità, felicità e sicurezza.Quando, invece, sono state proposte loro immagini di paesaggi inquinati dalla plastica e dai rifiuti lontani e vicini, i bambini hanno ammesso di provare sensazioni di disgusto, tristezza, dolore, disagio, dispiacere, solitudine.Questi sentimenti sono la prova di come l'ambiente che ci circonda abbia un reale impatto sulle emozioni e la vita di tutti noi ed il fatto che siano i più piccoli a provarle, ci fa riflettere sul mondo che abbiamo consegnato loro, le future generazioni, ma anche al mondo che potremmo cambiare se tutti noi facessimo la nostra parte per limitare al minimo le nostre abitudini inquinanti.I bambini si sono dimostrati molto preparati sul tema e, molto spesso, infatti, ci hanno confessato di essere loro a rimproverare gli adulti quando commettono errori nella raccolta differenziata. Questi incontri nelle scuole, infatti, vogliono presentarsi non solo come un'occasione per puntare sulla sensibilità dei più piccoli, facendoli divertire sensibilizzandoli sul tema, ma anche un modo per entrare nelle case e arrivare agli adulti, che dai bambini hanno solo da imparare.Il prossimo appuntamento nelle scuole sarà in occasione della Giornata Mondiale della Terra questa domenica 21 Aprile alle ore 10:30, dove le scolaresche saranno impegnate nella pulizia delle coste giovinazzesi delSarebbe molto significativo se, oltre ai più piccoli, anche i genitori e chiunque volesse contribuire, si potesse unire alle classi per consegnare alla nostra Giovinazzo una forte testimonianza di cittadinanza attiva.Per partecipare, occorre semplicemente registrarsi qui: