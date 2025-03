2hands Giovinazzo, ripulita la località Trincea da oltre mezzo quintale di rifiuti

L'associazioneè scesa nuovamente tra gli scogli della città domenica 16 marzo per una pulizia del litorale compreso tra la Località Trincea, a Ponente, ed i cosiddetti "Monaci Alti". In questa operazione articolata di pulizia del litorale giovinazzese, è stato ritrovato oltre mezzo quintale di rifiuti in un tratto di costa nemmeno troppo ampio.«È saltata subito all'occhio dei presenti - raccontano dall'associazione ambientalista -accumulata sul luogo del clean-up. I volontari hanno prontamente segnalato al sindaco e all'amministrazione la situazione che, già informati da qualche giorno, si è subito adoperata con spirito collaborativo per rimuovere il tutto insieme ad alcuni volontari che frequentano la zona d'interesse. Come associazione non sappiamo chi li abbia posti - è l'osservazione che arriva a qualche ora da un Consiglio comunale che ha trattato anche la regolamentazione della vita notturna e dei pubblici esercizi sul litorale in fascia estiva - ma sicuramente è una situazione da attenzionare per ragioni di sicurezza pubblica e di inquinamento ambientale. Ringraziamo chiunque abbia segnalato la situazione e si sia offerto per rimuovere la ferraglia e l'amministrazione per la collaborazione dimostrata».«2 hands - raccontano ancora i giovani ambientalisti - continuerà a seguire la sua missione nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze del territorio locale, sostenuta dall'impegno dei suoi volontari, dei cittadini e della vicinanza delle autorità giovinazzesi. I nostri eventi sono appena iniziati perciò osserveremo se in futuro questa problematica si ripresenterà».Il prossimo appuntamento con la salvaguardia del territorio è già fissato per domenica 6 aprile (orario di ritrovo 10:00) per laper una pulizia del litorale nella zona dell'ex Macello, tra il molo di Ponente "Costruttori di Pace" e i cosiddetti "Monaci Bassi". Questo evento sarà patrocinato dalla Regione Puglia e supportato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta e si svolgerà in collaborazione con la Lega Navale Italiana Giovinazzo, la delegazione FAI del Nord barese, la FIDAPA, l'associazione Extralberghieri, I Nipoti della Nonna e la Guardia di Finanza.