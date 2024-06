2hands Giovinazzo ripulisce il litorale di Ponente e regala un pomeriggio di divertimento

Dettagli dell'evento:

Informazioni logistiche

Registrazione

Quest'oggi, venerdì 28 giugno, alle 18:30, l'associazione ambientalista 2hands Giovinazzo ha organizzato un pomeriggio dedicato alla pulizia della spiaggia del lungomare di Giovinazzo nella zona del molo di sottovento "Costruttori di Pace", a cui saranno uniti momenti di relax e divertimento.Di seguito vi forniamo i dettagli dell'evento teso alla tutela del litorale cosìPulizia della spiaggia: Contribuisci a mantenere il nostro ambiente pulito e sano. È un'opportunità perfetta per fare la differenza e sostenere la tutela delle nostre coste.Musica: Goditi l'energia e il ritmo della musica che accompagnerà l'evento.SUP (Stand Up Paddle): Metti alla prova il tuo equilibrio e divertiti con il SUP, una fantastica attività per gli amanti del mare.Birra fresca: Rinfrescati con una birra in buona compagnia dopo il cleanup, gentilmente offerta dal locale BRISA - Mixology Lab. Un momento perfetto per socializzare e rilassarsi.Divertimento garantito: Un evento imperdibile che combina l'impegno per l'ambiente con il divertimento.Punto di incontro: Il Braccio (molo Costruttori di Pace) sul Lungomare di GiovinazzoData e ora: 28 Giugno alle 18:30Cosa portare? Borraccia con acqua fresca, cappello e tanto entusiasmo! Se vuoi portare un paio di guanti da lavoro e una busta per aiutarci con i materiali, ma noi provvederemo a fornire tutto!Non perdere questa occasione unica di contribuire al bene comune e divertirti con @2handsGiovinazzo. Porta amici e familiari per una serata memorabile, all'insegna della sostenibilità e della convivialità.Per partecipare all'evento, registrati cliccando sul seguente link: https://www.eventbrite.com/e/cleanup-evento-estivo-2hands-tickets-918411723187?aff=oddtdtcreator Contatti per ulteriori informazioniNome del contatto: Mariafrancesca DagostinoEmail: 2handsgiovinazzo@gmail.com