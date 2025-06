Omicidio Fiorentino, cinque condanne in primo grado a 30 anni

Un delitto, quello di, rimasto insoluto per 9 anni. Poi, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che s'è autoaccusato dell'omicidio,, hanno acceso all'improvviso un faro nel buio e portato ad accertamenti, riscontri, arresti nele, ora, anche ad una prima condanna.È di, la pena inflitta a, ai fratelliimputati per l'omicidio del 33enne di Giovinazzo, contiguo al clan Capriati e ammazzato in un agguato undici anni fa, nel processo che è terminato ieri in abbreviato., invece, la condanna per il collaboratore Giangaspero. Tutti gli imputati sono stati ritenuti «responsabili dei reati a loro ascritti, avvinti dal vincolo della continuazione».Il dispositivo è stata emesso dal giudice dell'udienza preliminare del, che ha riconosciuto «le circostanze aggravanti oggetto di contestazione e le contestate recidive». Tutti sono stati condannati al risarcimento dei danni, attraverso provvisionali provvisoriamente esecutive in favore dei) e del), tutti assistiti dall'avvocatoL'indagine è stata coordinata dai pubblici ministeriantimafiache avevano invocato l'ergastolo. Fiorentino, hanno ricostruito i, doveva morire perché «si era rifiutato di dare al». L'omicidio risale al 3 giugno 2014: quel pomeriggio Fiorentino fu ucciso lungo la complanare della strada statale 16 bis con 9 colpi di una pistola mitragliatrice, mentre era in compagnia di un amico.Quel giorno, su ordine di(il più piccolo dei due fratelli), i due presunti esecutori, con la complicità dell'altroseguirono Fiorentino, lo affiancarono mentre era a bordo del suo calesse e fecero fuoco. Sono state le dichiarazioni autoaccusatorie di Giangaspero, che ha fatto ritrovare i pezzi dell'arma, a rivelare come, dietro quell'agguato, ci fosse la guerra tra due gruppi criminali per il controllo del racket delle estorsioni.A novembre 2023, ihanno chiuso il cerchio e eseguito gli arresti. Non appena saranno rese note le motivazioni (in 90 giorni), gli imputati valuteranno il ricorso in appello con gli avvocati