"Giovinazzo Estate 2025", doppio appuntamento nel centro storico

Doppio appuntamento questa sera, giovedì 26 maggio, con "Giovinazzo Estate", il cartellone di eventi varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo, guidato da Cristina Piscitelli.Alle 19.30, nell'Anfiteatro di piazzale Aeronautica Militare torna l'appuntamento estivo con il Festival "Del racconto, il Film", tra cinema e letteratura, rassegna itinerante organizzata dalla soc. coop. I Bambini di Truffaut". Spazio al racconto "L'incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte" ed al film "Ciao bambino" di Edgardo Pistone.Alle 20.30, in piazza San Salvatore, invece, spettacolo di danza della ASD College of Dance.Due eventi, dal peso specifico differente, ma che avvicinano il pubblico all'arte in varie forme e che saranno l'antipasto di un lungo e ricchissimo fine settimana, nuovamente all'insegna della cultura.