Furto nell'agro di Giovinazzo, rubati due cavalli in località Sant'Eustacchio

Furto in una proprietà privata situata innelle campagne di Giovinazzo, ma stavolta i protagonisti della ruberia assolutamente singolare sono stati, con somma sorpresa dei più, e loro malgrado, due cavalli. E non è il primo caso, un altro episodio è avvenuto tra Mottola, Massafra e Martina Franca.Il furto è avvenuto intorno alle ore 08.00 di ieri. Secondo quanto denunciato ai- per le indagini sono al lavoro i militari dellacittadina -, ignoti si sarebbero introdotti nell'area privata, quasi al confine col territorio comunale di Bitonto, e hanno asportato due esemplari:di colore nero, e, di colore marrone chiaro con gli arti e la fronte di colore bianco. Entrambi risultano identificati tramite un apposito microchip.Sconosciute al momento le cause del furto e le modalità mediante le quali i ladri si siano intrufolati nella struttura, sottraendo gli animali dalla stalla e portandoli via. La zona è dotata di un impianto di videosorveglianza, ma al momento dell'episodio non risultano registrazioni disponibili, mentre sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto, molto probabilmente componenti di un'organizzazione criminale specializzata e dotata di mezzi idonei per il trasporto degli animali.Non è il primo caso di furti di cavalli in Puglia. Il fenomeno sta destando grande preoccupazione in allevamenti, masserie e agriturismi. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 12 esemplari di razza murgese (una capomandria e 11 puledri) sono stati rubati da una masseria tra Mottola, Massafra e Martina Franca, nel tarantino.