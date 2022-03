Terzo venerdì di Quaresima: via Crucis in Concattedrale

Terzo venerdì di Quaresima a Giovinazzo e terzo venerdì di preghiera intensa nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.Questa sera, 18 marzo, alle 18.30 avrà luogo la Via Crucis con la meditazione dei misteri dolorosi di Gesù Cristo. Si contempla stasera il terzo mistero doloroso: "Gesù coronato di spine".La celebrazione sarà animata dalla confraternita di Santa Maria degli Angeli.Prima della stessa, don Andrea Azzollini e la comunità parrocchiale, in comunione con quanto stabilito da Papa Francesco, formuleranno l'atto di consacrazione di Ucraina e Russia a Maria davanti alla sacra icona della Madonna di Corsignano, pregando intensamente per la pace e per il bene del mondo intero.«Maria ci attende», è stato l'invito rivolto dal parroco a tutti i fedeli giovinazzesi, affinché partecipino alla liturgia in un momento particolarissimo dell'anno per tutti i cattolici.