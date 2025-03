Quaresima 2025 nella parrocchia San Giuseppe: il programma liturgico

Continua il nostro giro virtuale per le parrocchie giovinazzesi in questa Quaresima 2025. Questa volta tocca allaDopo il Mercoledì delle Ceneri, lo scorso 5 marzo, altri momenti solenni del periodo penitenziale che prepara alla Pasqua saranno scanditi da celebrazioni.In particolare ogni venerdì si terrà la via crucis dalle 17.30 alle 18.30.si svolgerà una catechesi con testimonianza aperta a tutti. Appuntamento alle ore 20.00., che vedrà la celebrazione di tre messe: alle 8.00, alle 10.30 ed alle 19.00. La messa mattutina delle 10.30 sarà preceduta alle 10.00 dal rito collettivo della benedizione dei ramoscelli d'ulivo nella chiesetta detta del Carminiello in via Papa Giovanni XXIII., la Messa della Cena del Signore sarà celebrata alle 19.00, mentre l'adorazione eucaristica al Repositorio sarà possibile nel massimo silenzio dalle ore 21.00., Lodi mattutine comunitarie alle 8.30, poi azione liturgica dell'adorazione della Croce alle 17.00, prima della processione dei Misteri prevista per le 19.30 con partenza da piazza Duomo., ancora Lodi mattutine comunitarie alle 8.30. La Veglia pasquale è infine in programma alle 22.00.