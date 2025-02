Quaresima nella parrocchia San Domenico: l'intero programma

QUARESIMA A SAN DOMENICO - PROGRAMMA

5 marzo - Mercoledì delle Ceneri

Ogni venerdì di Quaresima

Ogni martedì di Quaresima

13 aprile - Domenica delle Palme

17 aprile - Giovedì Santo

18 aprile - Venerdì Santo

19 aprile - Sabato Santo

20 aprile - Domenica di Pasqua

Con l'arrivo di marzo, arriverà anche uno dei periodi dell'anno più sentiti in Puglia, ovvero il periodo quaresimale.Tutte le parrocchie giovinazzesi si stanno preparando alla Santa Pasqua del 20 aprile prossimo e da mercoledì 5 marzo, con la celebrazione del rito delle Ceneri inizierà ufficialmente la Quaresima.Col passare dei giorni pubblicheremo sulle nostre pagine il programma completo per ciascuna parrocchia. Oggi partiamo dalla centralissimaguidata da don Antonio Picca.Ore 9.30 - 12.00 - Confessioni.Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica con il rito dell'imposizione delle Ceneri.Ore 19.00 - Pio esercizio delle Via Crucis:7 marzo - animato da Istituto Santa Famiglia e famiglie della comunità.14 marzo - animato dall'Azione Cattolica parrocchiale.21 marzo - animato dalle Confraternite del SS Rosario e della SS Trinità,5 aprile - animato da gruppo di Santa Rita.Ore 19.00 - Adorazione eucaristica comunitaria.Dal 17 al 19 marzo - Solenni Quarantore.28 marzo - Pellegrinaggio giubilare presso la Concattedrale di Santa Maria Assunta.30 marzo - Ritiro comunitario "La forza della speranza" presso il convento dei Frati Minori Cappuccini nel Santuario del SS Crocifisso.Sante messe ore 8.00, 10.30, 19.00.Ore 10.15 ritrovo presso il Calvario in piazzetta delle Rimembranze.Ore 19.00 - Santa Messa in Coena Domini.Ore 21.30 - Adorazione eucaristica dinanzi l'Altare della Reposizione.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30 - 11.00 - Confessioni.Ore 17.30 - Celebrazione della Passione di Nostro Signore(a sera, dalle 19.30, la processione dei Misteri per le vie della città).Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30 - 11.00; 16.00 -18.00 - Confessioni.Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.Sante messe ore 8.00, 10.30, 19.00.