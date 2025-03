Quaresima a Giovinazzo, alla mezzanotte l'accensione della croce su via Cattedrale

Inizierà alla mezzanotte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo la Quaresima 2025. Unaparticolarissima, nell'anno giubilare e caratterizzata dall'apprensione dei cattolici per le condizioni di salute di Papa Francesco.Alla mezzanotte, passaggio dal periodo carnevalesco al Mercoledì delle Ceneri,nei pressi dell'arco all'intersezione con via Lecce, nei pressi della Chiesa del Carmine. Il rito ormai cristallizzatosi negli ultimi anni sarà curato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.Un'altra croce sarà quindi posta in piazza Vittorio Emanuele II nelle prossime giornate, come segno d'inizio del periodo penitenziale in cui si svolgeranno tanti riti, che culmineranno con la processione del Venerdì Santo e con la Veglia Pasquale nella tarda serata del 19 aprile prossimo.