Quaresima 2025, il programma liturgico nel Santuario del SS Crocifisso

È un luogo santo perché è un luogo di grande spiritualità. Il Santuario del SS Crocifisso è ciò che noi definiamo da tanto tempo la "sesta parrocchia" di Giovinazzo, dove tutti, da ogni chiesa, arrivano almeno una volta per fermarsi in preghiera.È la casa dei Frati Cappuccini e dell'intera famiglia francescana.In Quaresima, nel Santuario, ci sarà un ricco programma di celebrazioni liturgiche, iniziate in realtà sin dal Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo.Il, tutti venerdì, alle ore 18.00 sarà recitato il Santo Rosario ed a seguire, alle 18.30 si terrà la Via Crucis., alle ore 19.30, ci sarà l'Adorazione Eucaristica vocazionale, mentreavrà luogo il pellegrinaggio giubilare verso la Concattedrale di Santa Maria Assunta per le "24 Ore per il Signore". L'iniziativa si terrà in collaborazione con la Parrocchia di Maria SS Immacolata. Il raduno è previsto alle 18.00 nei pressi del Santuario in via Crocifisso., primo giorno con l'ora legale, la messa vespertina sarà celebrata alle 19.00 e non più alle 18.30.Infine, alle 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario ed a seguire, alle 19.00, l'ultima Via Crucis. L'11 ed il 18 aprile, infatti, rispettivamente Venerdì di Passione e Venerdì Santo, si terranno le processioni dell'Addolorata e dei Misteri per le strade cittadine.