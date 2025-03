Quaresima 2025, il programma liturgico nella Parrocchia Sant'Agostino

Dal 3 marzo sino al 29 marzo

Con le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri, l'accensione della grande croce su via Cattedrale e la prima processione in diocesi (della Croce, appunto) a Molfetta, si è aperta la Quaresima 2025.La parrocchia Sant'Agostino ha previsto un fitto calendario di eventi liturgici che accompagneranno i fedeli nel mese di marzo sino alla domenica delle Palme, 13 aprile, prima di immergersi nella Settimana Santa.Di seguito il programma completo nella parrocchia guidata da don Cesare Pisani.Orari sante messe alle 8.00 ed alle 18.00 dal lunedì al venerdì; ore 8.00 e 18.30 al sabato; alle 8.00, 10.00, 11.30, 18.30 la domenica.Dopo la messa serale delle 18.00 - Lectio divina sui Vangeli delle domeniche di Quaresima.Dalle 17.30 alle 18.30 - Confessioni.Alle 17.30 rito dell'Adorazione della Croce.Dopo la messa vespertina delle 18.00 - Pio esercizio della Via Crucis (in chiesa).7 marzo - a cura dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù;14 marzo - a cura della Confraternita di San Michele Arcangelo;21 marzo - a cura dell'Associazione Nostra Signora di Lourdes;28 marzo - a cura di famiglie e adulti;4 aprile - a cura di catechisti ed educatori;11 aprile - a cura del coro parrocchiali e ministranti.Primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù.Pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma.Incontro diocesano dei giovani con Fiammetta Borsellino, in preparazione del Giubileo presso l'Auditorium "Salvucci" del Museo Diocesano di Molfetta. Organizzazione a cura della Pastorale Giovanile.Solennità di San GiuseppeSante messe alle 8.00 ed alle 18.00;durante la giornata benedizione degli altarini allestiti nelle case dei privati.Solenni QuarantoreOre 8.00 - Santa Messa.Ore 9.15 - Santa Messa ed esposizione del SS Sacramento sino alle 12.00;Ore 17.00 - Nuova esposizione del SS Sacramento;Ore 18.00 - Rosario eucaristico.Ore 18.30 - Vespri Solenni (24 marzo sul tema "Eucarestia, segno di speranza"; 25 marzo su "L'amore di Dio, nutrimento della Speranza; il 26 marzo sul tema "La Chiesa, seme di Speranza").Ore 19.00 - Incontro comunitario in occasione della 2ªsettimana della Comunità;"La Parola di Dio fonte di Speranza".Ore 19.30 - Pellegrinaggio penitenziale giubilare:- ritrovo in piazza Sant'Agostino, sosta presso la parrocchia San Domenico, proseguimento verso la Cattedrale.Ore 20.00 - Concerto "Tempus Quadragesimae"viaggio nella polifonia del Tempo di Quaresima e della Settimana Santa.Direzione del M° Antonio Magarelli.Ritiro comunitario presso il Convento dei Frati Cappuccini in via Crocifisso.Ore 18.30 - Via Crucis con i ragazzi e le ragazze della catechesi e di ACR in piazza Baden Powell.Ore 20.00 - Concerto pasquale del New Chorus dal titolo "Laudamus Te".Sante messe ore 8.30 e 19.00.Alle 10.30 benedizione dei ramoscelli di ulivo in via Ricapito angolo via D'Azeglio. A seguire processione verso la chiesa e santa messa.Ore 20.00 - Esecuzione dello Stabat Mater di Karl Jenkis per soprano, coro ed orchestra a cura della Polifonica di Molfetta. Dirige il M° Pino Pappagallo.