Emissioni sonore nel fine settimana, insorge il consigliere Nando Depalo

«Il fine settimana appena passato ha segnato l'inizio della stagione estiva e come da qualche anno, i volumi delle attività di ristorazione e intrattenimento sono insostenibili e disturbano le persone fino a tarda notte. A nulla servono le ordinanze del sindaco, se non vengono fatti rispettare gli orari e il numero dei decibel».Così, consigliere comunale dipunta il dito contro i mancati controlli nel fine settimana appena trascorso. L'ordinanza sindacale andrà in vigore dal 5 giugno, ma in molte zone della città è evidente come la stagione estiva sia già iniziata ed occorrano rimedi (e quindi controlli serrati) anche nelle serate di oggi, 1° giugno, e di domani, 2 giugno.«Ine a quello che è un bene pubblico a tutti gli effetti, il diritto al riposo - è la sottolineatura di Nando Depalo - . In qualità di presidente della Commissione Consiliare Speciale per lo studio e la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e la sicurezza urbana, chiederò una seduta di discussione ad hoc e chiedo sin da subito che l'Amministrazione comunale usi gli opportuni strumenti già in dotazione per fare controlli anche di notte; là dove non siano sufficienti, si prevedano adeguati investimenti. Tutta la cittadinanza giovinazzese, a prescindere dal luogo in cui vive, ormaiNon è più tollerabile. Questo non è turismo, questa non è economia, questa non è la città in cui vogliamo vivere», è la sua ferma presa di posizione.